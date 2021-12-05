美歐談印太：加強與台灣合作

美國副國務卿雪蔓（右）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（左）於三日印太議題高階諮商對話中，台海問題再度成為焦點。（取自推特）

2021/12/05 05:30

外交高階會談發布共同聲明 關注台海穩定與現狀

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副國務卿雪蔓與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾一連兩天先後就中國、印太議題進行美歐高階對話，在三日的印太議題高階諮商對話中，台海問題再度成為焦點，美歐均日益關注中國施壓、「霸凌」台灣、立陶宛的行徑，也表達雙方在加強與台灣合作上「有共同利益」。

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美國和歐盟對外事務部三日發布會談共同聲明，指美歐「重新確認關注台灣海峽穩定與現狀，雙方在根據各自的一個中國政策，加強與台灣合作，有共同利益。」

關切北京霸凌立陶宛、台灣

兩人會後出席華府智庫「布魯金斯研究所」座談會，討論這兩天對話成果。雪蔓說，「我們與我國的跨大西洋夥伴，對中國的種種行徑同感關切」，包括「以霸凌立陶宛和台灣，回應雙方決定加強彼此互利互惠的經濟和文化關係」。

沙尼諾說，歐盟希望強化與民主台灣的經濟和文化關係，也認為有必要加強台灣有意義參與國際組織，「尤其是在世衛組織」；當北京不照規則行事時，歐盟不會迴避，並指中國近日針對歐盟成員國立陶宛的一些措施，「極度令人擔心」而且「無法令人接受」。

雪蔓表示，華府致力於與歐洲夥伴「肩並肩」一起以「集體力量」和中國打交道，包括捍衛人權、對抗經濟脅迫、維持印太和其他區域的和平安全。沙尼諾也指出，在他看來，拜登政府定義的美中關係、以及美國在印太地區的利益，「我認為我們確實正走在同一方向」。

根據美歐高階對話的共同聲明，美歐雙方確認一起與夥伴支持具包容性、基於法治和民主價值並且對區域穩定、安全和永續發展有所貢獻的自由開放印太，「美國和歐盟在以共同價值觀和利益為基礎，強化與印太夥伴合作和基於規則的多邊架構上，有共同的戰略利益」。

聲明說，美歐「確認協調與印太的往來，是雙方的共同目標」，並訂出可能的優先合作領域，包括公共衛生、對疫情的因應和準備、航行自由和海上安全、人權、基礎建設和重要新興科技、網路安全、打擊假資訊等。

不甩中國 安倍：繼續說該說的話

此外，日本前首相安倍晉三日前表達「台灣有事就是日本有事」，引發中國政府不滿。安倍三日在網路節目對此表示： 「明確表達想法才能防止衝突，今後將繼續說該說的話。」他也強調，六月的七大工業國集團峰會領袖聲明也提到「台灣海峽和平與穩定的重要性」，可見這是「國際上共同的想法」。

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