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    中二選區補選》炒米粉爭議 顏寬恒批司法兩套標準

    台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，昨天上午成立大肚區後援會，約六百多人參加。（記者何宗翰攝）

    台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，昨天上午成立大肚區後援會，約六百多人參加。（記者何宗翰攝）

    2021/12/05 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中第二選區立委補選參選人顏寬恒，昨天上午成立大肚區後援會，大肚區後援會長、市議員林汝洲，以及大肚區後援會總幹事趙信賓分別贈送包子、粽子，預祝顏寬恒當選。顏寬恒致詞時表示，參選後遭受全媒體、全政黨攻擊，現在連司法機關都用兩套標準來檢視支持者自發性的炒米粉活動，「綠能我不能，這就是綠色恐怖！」

    顏寬恒說，支持的里長、里民被調查機關調查，兩天去三個機關約談，疲勞轟炸，要讓他們心生畏懼，餐會都是支持者自發性辦的，「我們的炒米粉沒有對價關係，去看民進黨公投宣講送什麼」，現在支持者辦過餐會的都煩惱得要死，還沒辦的也很緊張，「法律沒有一致性，要叫百姓相信誰。」

    「我們不要怕，大家堅定信心。」顏寬恒向支持者喊話，「再三十五天，我不相信會被打倒！」他說，若父親跟鎮瀾宮有問題，為什麼不抓去關？就是利用媒體讓不知情的人相信，「為什麼今天台灣變這樣，就是民進黨的立委太多！」

    媒體問到中二選區有不敢說支持誰的「隱形恐懼」嗎？顏寬恒表示，這種說法很奇怪，也很好笑，是否是自導自演，想要造成對方「寒蟬效應」，呼籲不要再用說故事的方式故弄玄虛、製造恐慌，意圖帶風向。

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