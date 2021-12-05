公投倒數衝刺》蔡英文：再次團結台灣隊 拚4個不同意

公投成敗大拼搏 朝野最後兩週衝刺

2021/12/05 05:30

民進黨籲1218返鄉投票 催出蔡連任817萬票

〔記者簡惠茹、李欣芳／台北報導〕四項公投進入倒數時刻，民進黨將展開總衝刺，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨晚透過「辣台派」活動訴求支持者，她要再次團結「台灣隊」，因為「台灣的挑戰又來了」，她要大家一定要再站出來，「跟我一起正面迎戰公投」。黨政人士強調，儘管挑戰不小，目標就是要全力催出蔡英文二○二○年連任時的得票數八一七萬票，否決四項公投。

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17日投票前夕 台北、高雄造勢晚會

民進黨人士也說，本週三將由黨主席蔡英文、秘書長林錫耀宣布黃金十日衝刺活動，陸戰方面包括規劃綠營執政縣市長在重要路口宣傳公投案四個不同意，黨公職也會百花齊放，積極走入各地的菜市場，公投前一日並將在台北、高雄進行晚會；空戰部分則會持續推出針對各種族群、社群平台的圖卡與影片，多管齊下進行宣傳。

由民進黨、台灣基進與台灣南社、台灣之友會等本土社團共同號召民眾十七日公投投票前夕，將在台北市與高雄市舉辦南北大造勢晚會。南社社長翁銘章昨受訪表示，民進黨政府在防疫成果與經濟發展交出亮麗成績單，國民黨卻以公投案擾亂台灣，呼籲民眾四個公投都投下「不同意」票。

蔡：台灣挑戰又來了 一起正面迎戰

蔡英文昨出席「辣台派」活動向支持者訴求說，為什麼她要再次團結「台灣隊」，因為再過兩個禮拜就是公投投票日，大家將決定台灣要繼續向前走，還是「倒退嚕」？台灣的挑戰又來了，大家都不願意看見台灣前進的腳步停下來，「而你們都是我最強的台灣隊友，大家一定要再站出來，跟我一起正面迎戰公投」。

蔡英文表示，公投將決定台灣發展的路線，決定大家要生活在一個什麼樣的未來。為了台灣更好的未來，這四項公投，大家一定要出來投票，一起選擇四個不同意，讓台灣更有力。

府院黨目前評估四大公投仍以反萊豬面臨的挑戰最大。黨政人士說，全國性公投估計約投出五百萬張同意票才會過關，對政府而言，四項公投每一案都很重要，必須予以否決。

邀請百工百業 說明公投案否決訴求

黨內人士指出，除了傳統動員之外，綠營的宣傳也將一波接著一波，上週針對青年和經濟族群推出各種宣傳活動。今天將針對經濟選民，邀請百工百業代表展現社會力，說明對公投案的否決訴求。

黨內幕僚指出，未來對四個公投的說明節奏會更具有在地性。例如，在中南部縣市，會加強三接遷離公投可能成為電力缺口，以及增加燃煤發電，將加重中南部空污；北部縣市則是有核災圈的風險等。本週末在北、中、南都有上千人的大型說明會，繼續向基層宣講。

蔡英文總統昨晚出席「辣台派開講，一二一八返鄉日」活動，呼籲大家在十八日公投日當天，一起投下四個不同意，讓台灣持續往好的方向發展。（記者田裕華攝）

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