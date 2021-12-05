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    三接沒完成 林靜儀：台中空品會愈差

    議員何文海（右）送林靜儀包子和粽子，祝她「包中」（當選）。（記者蘇金鳳攝）

    議員何文海（右）送林靜儀包子和粽子，祝她「包中」（當選）。（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/05 05:30

    〔記者蘇金鳳、何宗翰、張瑞楨／台中報導〕兩黨公投開講遍地開花，民進黨昨天以旺盛火力，在台中市連開多場公投不同意說明會，國民黨則由市議員楊正中，於西屯區舉辦一場說明會，由前主席、立委江啟臣擔綱，民進黨焦點是四項公投目的，是國民黨與附隨組織製造政治紊亂與鬥爭，以不同意終止國民黨亂政企圖；國民黨的攻擊重點，則是四項公投是對民進黨執政的不信任。

    另外，民進黨中市第二選區立委補選參選人林靜儀，於立委張廖萬堅、市議員何文海主辦的說明會中強調，國民黨在立法院有黨團，卻不肯於立院協商，卻搞公投，就是要製造混亂，如果三接（珍愛藻礁）不能做，台中人等同是拿石頭砸自己的頭，台中火力發電廠將增加燃煤，中市空氣品質會愈差。

    何文海送包子及粽子 祝福包中

    綠營市議員何文海則贈送包子及粽子給林靜儀，祝福她「包中」，他與立法院副院長蔡其昌，以及市議員邱素貞、里長陳雅惠母女都說，要用不同意，終止國民黨繼續亂下去。

    議員鄭功進則於自己在南區醒修宮的說明會中強調，公投綁大選就是勞民傷財，主持人台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡強調，公投是彌補代議政治的不足，必須是「對事不對人」，公投就不應綁大選。

    西屯二位市議員林祈烽及陳淑華則同聲強調反核四，如果連國民黨的市長盧秀燕都不同意核四在台中興建，重啟核四就根本是一個假議題，賴清德則肯定二位議員監督市政，也肯定二位立委張廖萬堅及何欣純在防疫期間對國家的協助。

    國民黨市議員楊正中昨天下午舉辦公投說明會，該黨前文傳會副主委鄭照新與媒體人莊子富都說，民進黨用話語術欺騙人民，如果公投沒過關，會被民進黨當豬看，立委江啟臣則說，「以前拿刀拿槍革命，現在拿選票革命」，大家都要站出來投同意。

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