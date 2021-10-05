共機亂亂來 單日56架次創新高

1004共機擾我西南空域示意圖

2021/10/05 05:30

〔記者涂鉅旻、陳鈺馥、國際新聞中心／綜合報導〕中國解放軍近日派大批軍機襲擾我空域，昨更變本加厲地派五十六架次各式軍機進入我西南空域防空識別區；其中有四十架次戰機、十二架次轟炸機、兩架次反潛機及兩架次預警機，已創下單日新高。

美國防部警告中國 誤判形勢風險升高

美國國防部四日發表聲明，警告中國在台灣附近加強軍事活動，不僅破壞穩定，並導致誤判形勢的風險升高。五角大廈強調，「我們對台灣的承諾堅若磐石，有助於維護台海與區域和平」。

請繼續往下閱讀...

國防部昨晚發布「即時軍事動態」指出，中共昨派出三十八架次「殲十六」戰機、兩架次「蘇愷三十」戰機、十二架次「轟六」轟炸機、兩架次「運八」反潛機及兩架次「空警五○○」預警機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區。我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

五十六架次共機昨擾我防空識別區，已創下我國國防部去年九月十七日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀錄，之前最多的紀錄為今年十月二日的三十九架次。值得注意的是，中共十月以來，短短四天已派一四九架次共機擾我防空識別區。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，共機擾台除了對我國施加壓力，亦是藉此向在周遭海域活動的美國、英國航空母艦等民主陣營施壓，並展現空對海打擊態勢。

陸委會要求北京立即停止挑釁

我國國防部昨在臉書專頁強調，國軍守護中華民國領空的決心堅定不移，不分晝夜，請國人放心。陸委會也說，共軍連續多日在我周邊海空域大規模侵擾演訓，嚴重破壞台海和平穩定，台灣人民絕不會屈服妥協，我方表達嚴正抗議，要求北京當局立即停止挑釁行徑。

中國外交部：輪不到美國說三道四

針對美國國務院三日力挺台灣，中國外交部官網四日以發言人華春瑩名義發表聲明，聲稱「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四」。警告美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，「停止為『台獨』分裂勢力撐腰打氣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法