共機3天93架次瘋狂擾台 美批中破壞和平

我國空軍前晚則於臉書發布影片，揭露國軍戰機緊急升空、地面官兵監控動態、防空飛彈備戰的情形。（取自臉書）

2021/10/04 05:30

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國解放軍本月起加大派軍機襲擾我南方外圍空域力道，十月一日至三日，共計派九十三架次軍機擾台。對此，我國空軍強硬回應，我空軍不分晝夜地堅守崗位，絕不讓敵機越雷池一步。美國國務院三日也發布聲明，強調美國「十分關切」中國對台灣施加軍事壓力、破壞區域和平與穩定，呼籲北京停止對台施壓與脅迫。

中共於十月一日派卅八架次軍機擾我西南空域，部分軍機繞行至我防空識別區東南界，翌日更派卅九架次軍機進入我西南空域防空識別區。國軍表示，中共昨派十六架次軍機進入我西南空域，其中有八架次「殲十六」戰機、四架次「蘇愷三〇」戰機、二架次「運八」反潛機及二架次「空警五〇〇」預警機。共軍三天之內一共派九十三架次軍機襲擾我防空識別區。

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中國國防部官方媒體「解放軍報」昨發布一則訊息指，中國空軍某基地在十月一日實施「全要素實兵拉動」操演，該基地航空兵某旅負責戰備任務官兵迅速登機，直撲「作戰空域」，同一時間「數百公里外的多個地域，雷達、電抗、防空等十餘支力量排兵布勢，展開激烈交鋒」。不過，中共官方並未提及此演訓地點與細節。

美強調對台承諾 堅若磐石

美國國務院於美東時間十月三日上午以發言人名義發表聲明，標題直批中國加大對台灣的軍事威脅，破壞區域和平與穩定。聲明指出，美國十分關切（very concerned）中國在台灣周遭進行挑釁的軍事活動，並呼籲北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫。

聲明同時強調，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾。

我國空軍前晚則於臉書發布影片，揭露國軍戰機緊急升空、地面官兵監控動態、防空飛彈備戰的情形，並引用已故空軍少將高志航所言強調，「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上」？

空軍：絕不讓敵機越雷池一步

空軍指出，共機頻繁擾台破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢。我國空軍絕不妥協，不分晝夜堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步，守護中華民國領空、捍衛國家主權的決心堅定不移。

外交部表示，對於拜登政府在週末期間，仍主動公開聲明譴責中國挑釁行徑並且重申對台灣承諾之舉，外交部由衷感謝。

共機今年大規模擾台情形

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