柯建銘：修地制法 仍待凝聚黨內共識

立法院民進黨團總召柯建銘認為，從歷史淵源到實際需求，「竹竹併」應先行，再來討論後續議題。（資料照）

2021/10/04 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕有關新竹縣、市合併升格議題，若單以人口數計算，涉及「地方制度法」修法問題。對於外界倡議從國土規劃、區域計畫、財政劃分等面向通盤考量，立法院民進黨團總召柯建銘認為，這是不同的命題，從歷史淵源到實際需求，「竹竹併」應先行，再來討論後續議題；至於修法部分，仍待凝聚黨內最大共識。

國土規劃、財政劃分是不同命題

目前新竹縣、市合計人口為一○二萬餘人，若要合併升格為直轄市，就得將「地方制度法」第四條，有關升格直轄市人口聚居須達一二五萬人以上的門檻規定，下修為一百萬人。

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柯建銘表示，新竹縣、市合併升格，坦白講是藍綠首長都同意了，民意上也有高度基礎；早在新竹縣前縣長邱鏡淳時期，邱就曾表示對新竹縣、市合併「樂觀其成」，而今林智堅提出倡議，新竹縣長楊文科第一時間也贊成，並拋出下修「地制法」直轄市人口數量至一百萬人。另，單就民調而言，不論是新竹縣民、新竹市民或全國民調，均顯示支持新竹縣、市合併升格為「第七都」。

對於目前反對「竹竹併」的理由，柯表示，有人提國土規劃、行政區劃、財劃法等，但這是不同的題目，甚至主張要開國是會議，這是講不通的道理。部分政治人物也說要「竹竹苗併」，苗栗怎麼和新竹共同生活區？未來合併升格後，誰要出來選都可以，這是另一個題目，怎麼感覺他們很怕林智堅，這是未戰先敗。

柯建銘指出，以藍綠人口比例而言，新竹縣、市合併對民進黨是不利的，「但我可以反對嗎？當然還是必須要贊成！」

至於地制法的修法進度，柯建銘說，「修法要有共識再來修」，修一條「地制法」沒有很複雜，但目前立法院因國民黨團杯葛而卡住，之後還有台灣基進黨立委陳柏惟罷免案等，一關一關來，現在還太早，民進黨內部還須整合溝通。至於「財劃法」修法，從前總統陳水扁、馬英九至今都未能完成，應讓「竹竹併」先行，再來討論其他議題。

另，內政委員會六日議程已排定「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」專案報告。

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