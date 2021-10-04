學者：統籌款應改區域聯合治理分配

新竹市長林智堅提出新竹縣市合併升格直轄市構想。（資料照）

2021/10/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕縣市合併升格議題，攸關台灣國土規劃及城市發展。專家學者建議，新竹縣市、嘉義縣市應予以合併，對區域治理才有助益，縣市統籌分配稅款應改成「區域聯合治理」方式分配，不應再以單一縣市劃分，才能不再資源獨厚直轄市。

不再以縣市劃分 不獨厚直轄市

實踐大學建築系教授王俊雄受訪表示，從空間來看，嘉義市、新竹市、基隆市三個省轄市，除新竹市人口四十四萬人外，其他兩市人口僅二十幾萬人，比台北市一個區都還小，這樣行政區劃分完全不合時宜，不利城市長遠發展。

請繼續往下閱讀...

王俊雄指出，嘉義縣市各自為政，嘉義縣比較鄉村資源少；嘉義市沒有腹地發展；新竹市因有新竹科學園區較嘉義市發展好；但新竹縣竹北市僅十五萬人口，新竹、嘉義都應該合併使資源整合，基隆也應併入台北或新北市，才能解決資源切割問題。

「統籌分配稅款是政治產物！」王俊雄談及，制度計算公式從頭到尾不合理，以面積和人口計算，資源較少縣市人口原本就外流至大都市，結果統籌分配稅款用人口計算，造成強弱縣市「窮者越窮、富者越富」；另外一個不公平是新竹市創稅多，反而可分配到資源少，該制度使原本是空間合理性的縣市合併，變成拚升格爭取統籌分配稅款。

王俊雄建議，關於這兩個不合理處，應先解決空間不合理，再處理財政分配不合理；建議新竹、嘉義縣市可先合併，其他縣市財政分配問題，之後可用「區域聯合治理」方式處理分配稅款。例如宜蘭與大台北放在同一個「大區塊」聯合治理看待；桃竹苗視為一個聯合治理區塊，不要再用縣市區分，便可解決縣市資源分配不均問題。

文化大學農學院土地資源學系教授兼系主任李家儂表示，縣市合併升格主要目的是為增加財政收入。以前桃園縣未升格前，年度歲出預算約六、七百億元；升格桃園市後，逐年暴增至一千三百多億元，地方有更多錢才能建設，城市發展才可加速，該途徑成為其他縣市追求目標。

若遍地是直轄市將變均貧 應修財劃法

李家儂談及，台灣現有六個直轄市，若再有縣市升格直轄市，全國將遍地是直轄市一起分資源，會產生均貧問題，因此應修正「財政收支劃分法」，解決各縣市統籌分配稅款不均問題。對於非直轄市縣市，可在全國國土計畫部門計畫中挹注經費，尤其重大建設由中央統籌，對台灣長遠發展較佳。

他強調，東京、大阪、北京、上海等國際大城市都是一千萬人口以上規模，以城市發展來看，台北市、新北市、桃園市應合併成大直轄市，才有利於國際競爭。從國土規劃角度，新竹縣市、嘉義縣市都應該合併，但合併不該以升格獲得統籌分配稅款為目的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法