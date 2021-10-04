嘉嘉併》地方盼先做好修法及配套

嘉義縣市比一比

2021/10/04 05:30

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣、市是否應合併升格？嘉義縣市民代、意見領袖及鄉鎮市長意見不一，但多認為合併前應先做好財政收支劃分法、國土規劃等修法及配套。

民進黨籍嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅認為，合併升格對經費較少、貧窮鄉鎮發展會有正面影響，若對地方好，就應該去做；然而鎮民代表會具監督職責，有存在必要，談合併前，應先凝聚地方共識，做好完整配套及規劃。

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無黨籍嘉義縣義竹鄉民代表會主席翁榮輝表示，早年嘉義縣、市原本同一家，後來才分治，十多年前他就主張嘉義縣、市合併，甚至連同雲林縣也可一起納入，一方面可開源節流，另方面也能避免政治上不同政黨而「為反對而反對」，建議國土規劃應通盤檢討，做好配套才合併，不可草率、馬虎行事。

嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌贊成合併。他說，嘉縣為農業縣，多數務農家庭收入難以維持基本生活，因此人口外流；嘉市以發展商業為主，兩者合併對縣市整體發展更好，或許有更大發展的可能，甚至可與其他縣市競爭。

贊成者認有利整體發展

也有人擔心偏鄉邊緣化

民進黨籍立委蔡易餘仍維持反對意見。他表示，嘉義縣市合併恐回到以嘉市為中心，將海線偏鄉邊緣化，嘉義縣、市「不需要為了合併而合併」。

無黨籍嘉市議員戴寧認為，嘉義縣、市目前財政基礎差距甚大，發展策略、方向都不同，且也尚無法達到升格直轄市人口數，她認為還是以縣市合作為優先考量。

嘉市洪雅文化協會總幹事余國信說，自日治時期至戰後都能印證，嘉義縣、市合併後，地域資源分配形成「中心更中心、邊緣更邊緣」，因資源集中化，反而對嘉縣更不利，離嘉市區較偏遠地方也照顧不及；他認為若要改善地方財政問題，建議中央朝修改財政收支劃分法等方向著手。

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