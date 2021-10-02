溢領退休金 1年內未追討免還？ 大法庭︰政府仍有權追繳

最高行政法院。（資料照）

2021/10/02 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕政府依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，追討黨職併公職溢領退休金案件是否一年後失效，法院在判決實務上有不同意見，最高行政法院大法庭昨裁定，條例所定「一年」期間是訓示規定，不是消滅時效，政府仍有權追繳溢領退休金。

一年是訓示規定 非消滅時效

南投縣政府謝姓退休公務員，曾到救國團任職十二年半，期間原被認為符合優惠存款年資，但後來被認定溢領優惠存款九十七萬多元，南投縣府要求救國團返還溢領款，救國團提起行政訴訟。台中高等行政法院判決認定，依社團年資處理條例，南投縣府未於「一年內」提出返還請求，已罹於請求權時效；上訴後，最高行政法院承審庭認為法律見解有歧異，提案至行政大法庭，大法庭昨裁定認定，處理條例規定的「一年」期間僅為「訓示」規定，並非請求權時效已消滅，政府機關仍有權追償。

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最高行廢棄原判 發回更審

由於大法庭具統一法律見解功能，對判決具拘束力，承審本案的最高行合議庭，昨依裁定，廢棄中高行的原判決，發回更審。

行政大法庭裁定指出，社團年資處理條例第五條第一項規定的「一年」期間，並非公法上請求權的行使期限，與時效規定無關，無法作為時效消滅的依據，而是促請作成處分作業時間的「訓示」規定。

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