集點評論》沒完沒了的鬧劇

國民黨立委搶佔官員席，杯葛議事。（記者王藝菘攝）

2021/10/02 05:30

記者鍾麗華／特稿

去年十一月，立院國民黨團在十二度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告後，最後以丟豬內臟做結。國會殿堂內臟齊飛的畫面還停留在民眾的記憶，不到一年，杯葛戲碼再度上演。開議至今，國民黨團已四度杯葛。這樣沒完沒了的鬧劇，民眾早已看膩。

開議前的朝野協商，國民黨團提出蘇揆應就「三加十一」決策過程和疫苗施打採購進行專案報告，民進黨團同意排案。但國民黨團卻杯葛自己要求的專案報告，在癱瘓議事後，又要求蘇揆白紙黑字對染疫身亡者和家屬道歉，蘇揆讓步照辦，國民黨團仍繼續找碴，這一切全「卡」在國民黨主席選舉。

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原以為新任主席朱立倫出線後，立法院議事攻防就會回歸理性，沒想到朱當選才三天，杯葛爛戲又上場。國民黨立委扯麥克風、丟手機、攀爬主席台，甚至向蘇揆潑水、翻倒備詢台。朱立倫卻大讚國民黨團書記長陳玉珍「非常棒、非常勇猛」，並揚言國民黨要全面作戰。回鍋黨主席的朱立倫，已不是所謂的「正常倫」了。

立法院本會期要處理五大預算案，包括明年度中央政府總預算案、今年度和明年度的國營事業預算案、五倍券預算案，以及軍購特別預算案，同時要啟動修憲程序，否則無法併二○二二年大選，此外，還有待審的私校退場條例、跟蹤騷擾防制法等重要法案。

令人遺憾的是，國民黨的焦土戰，並非要阻擋法案或政策，為了反對而反對，只是要安撫鐵桿深藍；無怪乎中國國台辦前天發表千字長文為台灣參與世衛大會（WHA）、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）叫囂，甚至辱罵外交部長吳釗燮，國民黨與朱立倫連吭都不敢吭一聲。

朱立倫下週二正式上任，國民黨團幹部今晚將做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。只剩立法院這個政治大舞台的國民黨，未來要如何走下去，端看朱立倫的智慧。就怕已在野五年的國民黨，仍學不會當個稱職的在野黨，只敢在議場上打罵、不敢質詢，恐讓「戰鬥藍」淪為「亂鬥藍」。

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