國民黨立委推倒備詢台 立院又空轉

佔據官員席上的國民黨立委開始打盹，沒多久就趴桌睡覺。（記者王藝菘攝）

2021/10/02 05:30

瘋狂拍桌癱瘓議事 蘇揆︰這樣亂 非人民所樂見

〔記者陳昀、吳書緯、簡惠茹／台北報導〕立法院院會昨排定行政院長蘇貞昌的施政總質詢，不過，國民黨團搶佔官員席阻擋部會首長列席，立法院長游錫堃一宣布開會，國民黨團隨即翻掉蘇揆備詢台、所有立委拍桌，游只好宣布休息，立院再度空轉一天。

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蘇揆進議場前表示，很期望能夠讓政府做事，國民黨這樣亂，讓政府空轉，連在野小黨都不能行使質詢的權利，相信不是人民所樂見。

國民黨衝場搶位 祭195案海戰術

國民黨團前天下午就在議場外輪值守夜，並於清晨六點多集結，七點議場大門一開，國民黨立委立刻衝進議場搶佔官員席、發言台等位置備戰，黨團書記長陳玉珍同時提出高達一九五案的增列討論事項，強調這些都是國人關心的大事，希望好好討論。

游錫堃上午十時宣布開會並確認議事錄時，國民黨團隨即翻掉蘇揆的備詢台，並發動立委在官員席瘋狂拍桌，游只好宣布休息，但國民黨立委持續高喊「多數暴力、民主已死！堅持程序正義、反對違法亂紀！」陳玉珍說，蔡英文總統曾說「政府聽不見民意時可以拍桌」，立法院違反行政中立，行政院聽不到人民的聲音，所以他們要拍桌、翻桌。

民進黨舉牌反制 朝野隔空對罵

民進黨團起初舉牌反制，高呼「報告備詢、正面對決！國家需要理性監督！」朝野隔空對罵，未發生推擠，後來游錫堃宣布休息，民進黨立委直接離席。

民進黨團總召柯建銘受訪表示，一切照程序走，國民黨及黨主席當選人朱立倫要回應，「這是你要的立法院黨團嗎？你的黨團如此破壞議事規則」，要談的不是一天議場的問題，是要談整個立法院、國會的尊嚴、國家憲政自主，以及國民黨要不要質詢，這比較重要。

柯建銘問朱︰這是你要的黨團嗎

柯建銘說，立法院現在僵局，當然要協商，談清楚要不要質詢，放棄質詢民進黨團也尊重，但明年度中央政府總預算案還沒付委、還要備詢，且五倍券預算案還在委員會，院會要處理很多國家重要的法案，呼籲國民黨懸崖勒馬。

民進黨團幹事長劉世芳指出，國民黨團祭出案海戰術杯葛議事，增列一九五項提案，細看提案內容，很多都是急就章，不是要衛福部長陳時中道歉下台，就是要蘇貞昌院長道歉下台，國民黨團的做法不像是在監督國會，簡直就是小孩嬉鬧。

國民黨立委在議場一開門就搶佔官員備詢台，並連連合影留念。（記者王藝菘攝）

立法院長游錫堃宣布開會，國民黨立委隨即翻掉蘇揆備詢台。（記者王藝菘攝）

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