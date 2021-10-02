中國10.1國慶 25架共機擾台 紀錄次多

國防部昨發布擾台的共軍「殲十六」同型機照片。（國防部提供）

2021/10/02 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中共昨慶祝十一國慶，竟派出高達廿五架次軍機襲擾台灣西南空域，包含十八架次「殲十六」戰機、四架次「蘇愷三十」戰機、兩架次「轟六」轟炸機與一架次「運八」反潛機，是國防部去年開始發布中共軍機動態以來，擾台架次第二高的紀錄；空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

包括18架殲16、4架蘇愷30戰機

空軍昨天傍晚發布中共解放軍進入我西南空域空情動態。十八架次「殲十六」戰機和一架次「運八」反潛機皆是自中國福建、廣東省交界處外海進入我國防空識別區西南空域，一路飛行至我國西南空域深處，再依循相似路線飛返。

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至於四架次「蘇愷三十」戰機是由廣東外海飛入我國防空識別區西南空域；兩架次「轟六」轟炸機也是自廣東省外海一路飛行至巴士海峽空域，再循相似路線飛返中國內陸，去程與返程時，皆飛越我國防空識別區西南角的邊界。

國防部自去年九月十七日起在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態，自發布後，最多共軍擾台紀錄為今年六月十五日，共有廿八架次共機擾台；今年四月十二日與昨天，同為廿五架次，一起列為第二多的紀錄。

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