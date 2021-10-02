國台辦千字文辱罵吳釗燮 蘇揆：中國氣急敗壞 自己失格
〔記者簡惠茹、楊丞彧、施曉光、吳書緯／台北報導〕中國國台辦前天以發言人名義，發表千字長文，以蒼蠅、螞蚱（即蚱蜢）辱罵我國外交部長吳釗燮。多位民進黨立委昨點名即將上任國民黨主席的朱立倫應該譴責，並批評朱立倫面對中共總書記習近平連寫民國的膽識都沒有，對於台灣官員被中國打壓，只會當作看不到，還是不惜迎合中國，一起欺負台灣人？
立委：朱若當作沒看到 只會被國人唾棄
對於民進黨立委的批評，朱立倫辦公室發言人凌濤僅表示，「不回應」。
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行政院長蘇貞昌昨在立院受訪時說，這是中國氣急敗壞、自己失格。陸委會主委邱太三強調，國台辦應服務兩岸人民，這樣的發言非常不得體且失格，兩岸未來若能良性發展，絕對不是在言語的角力較勁，盼國台辦未來謹慎對台發言。
民進黨立委陳亭妃痛批，國台辦以蒼蠅、螞蚱來辱罵一個人，就算用最低的標準來看，都已經超過底線了，朱立倫對於自己國家的外交部長遭受如此的侮辱，是不是該有一點點譴責之聲？還是未來的朱主席根本就是和中國站在同一陣線，不惜迎合中國，一起欺負台灣人？
民進黨立委鄭運鵬表示，從朱立倫回習近平的賀電連寫民國的膽識都沒有，台灣官員被中國打壓，朱立倫更只會當作看不到，不會站在國家主體和尊嚴立場去爭取，國民黨如果繼續走這條路線，只會繼續萎縮、被國人唾棄。
民進黨立委羅致政指出，國台辦說法凸顯了他們氣急敗壞的一面，因為他們看到國際社會對挺台聲音與日俱增，不敢直接嗆國際社會，只能把怒氣發洩在台灣外交部長身上；國民黨毫無反應，原因在於朱立倫將「反對台獨」做為國民黨重要的走向與政策，不會期待國民黨支持，只期待國民黨別跟著對岸唱和，不要把砲火對向國內，也別把砲火對準自己的外交部長。