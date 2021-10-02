國台辦千字文辱罵吳釗燮 蘇揆：中國氣急敗壞 自己失格

中國國台辦前天以發言人名義，發表千字長文，以蒼蠅、螞蚱（即蚱蜢）辱罵我國外交部長吳釗燮。多位民進黨立委昨點名即將上任國民黨主席的朱立倫應該譴責中國國台辦。（資料照）

2021/10/02 05:30

〔記者簡惠茹、楊丞彧、施曉光、吳書緯／台北報導〕中國國台辦前天以發言人名義，發表千字長文，以蒼蠅、螞蚱（即蚱蜢）辱罵我國外交部長吳釗燮。多位民進黨立委昨點名即將上任國民黨主席的朱立倫應該譴責，並批評朱立倫面對中共總書記習近平連寫民國的膽識都沒有，對於台灣官員被中國打壓，只會當作看不到，還是不惜迎合中國，一起欺負台灣人？

立委：朱若當作沒看到 只會被國人唾棄

對於民進黨立委的批評，朱立倫辦公室發言人凌濤僅表示，「不回應」。

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行政院長蘇貞昌昨在立院受訪時說，這是中國氣急敗壞、自己失格。陸委會主委邱太三強調，國台辦應服務兩岸人民，這樣的發言非常不得體且失格，兩岸未來若能良性發展，絕對不是在言語的角力較勁，盼國台辦未來謹慎對台發言。

民進黨立委陳亭妃痛批，國台辦以蒼蠅、螞蚱來辱罵一個人，就算用最低的標準來看，都已經超過底線了，朱立倫對於自己國家的外交部長遭受如此的侮辱，是不是該有一點點譴責之聲？還是未來的朱主席根本就是和中國站在同一陣線，不惜迎合中國，一起欺負台灣人？

民進黨立委鄭運鵬表示，從朱立倫回習近平的賀電連寫民國的膽識都沒有，台灣官員被中國打壓，朱立倫更只會當作看不到，不會站在國家主體和尊嚴立場去爭取，國民黨如果繼續走這條路線，只會繼續萎縮、被國人唾棄。

民進黨立委羅致政指出，國台辦說法凸顯了他們氣急敗壞的一面，因為他們看到國際社會對挺台聲音與日俱增，不敢直接嗆國際社會，只能把怒氣發洩在台灣外交部長身上；國民黨毫無反應，原因在於朱立倫將「反對台獨」做為國民黨重要的走向與政策，不會期待國民黨支持，只期待國民黨別跟著對岸唱和，不要把砲火對向國內，也別把砲火對準自己的外交部長。

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