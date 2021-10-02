自由潛水賽撤我國旗》朱立倫籲北京停止打壓 批蔡政府無能

中國打壓我國旗劣跡斑斑

2021/10/02 05:30

民進黨：朱倒果為因 變相譴責台灣

〔記者施曉光、簡惠茹／台北報導〕我國自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽時，國旗遭主辦單位撤下，國民黨主席當選人朱立倫昨晚在臉書發文，除呼籲北京停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，並質疑蔡政府到底為維護國格做了什麼？民進黨則批評朱立倫不敢大力譴責中國，甚至把錯怪到民進黨執政、台灣政府，這種倒果為因的做法令人感到遺憾。

朱立倫在臉書發文表示，受到中國方面干預與施壓而導致中華民國國旗在轉播被撤下，被打壓的不只是選手的權益，不只是在海洋中徜徉的自由，更是台灣人在國際社會中活動的自由，他要嚴正呼籲北京，兩岸如果要有良性互動、正向發展，就應該克制在國際場合當中的舉動，停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為。

請繼續往下閱讀...

朱盼中方克制 兩岸才有良性互動

他並批評蔡政府無能與對岸保持對等尊嚴的往來，也無力用實際做法維護台灣人在中國境內與國際上的權益，除了綠營黨公職紛紛貼文開罵，用政治口水出征政治對手之外，這個政府到底還為維護國格做了什麼？

朱立倫辦公室稍早也向北京政府呼籲，這類在國際場合打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，無助於兩岸正向發展，雖然民進黨執政後兩岸關係陷入僵局，但台灣仍有許多民眾對中國抱持善意，類似打壓我方國際空間的做法，只會讓台灣人民的心理距離與中國越來越遠。

民進黨發言人劉康彥對此指出，遺憾朱立倫辦公室聲明僅對中國「柔性勸導」，砲火卻是對著國內，拐彎幫中國政府譴責台灣政府，把中國打壓台灣的行徑，變相扭曲為「被打壓者」的錯，要受打壓方自我檢討，「千錯萬錯都是民進黨的錯」。

劉康彥表示，所謂國民黨和共產黨「共同決定」甚至還「為國家謀統一」的說法，相較今日台灣選手「被消失國旗」，朱立倫根本就是昧於現實，一味唱和中共。

國民黨主席當選人朱立倫昨晚在臉書發文，除呼籲北京停止這類打壓中華民國國旗與選手正當權益的行為，並質疑蔡政府到底為維護國格做了什麼？（取自朱立倫臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法