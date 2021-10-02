《嘉市》文化路郵局活化 王美惠質疑遭賤租

嘉義文化路郵局位於嘉義市文化路黃金地段，立委王美惠質疑遭賤價出租。（記者王善嬿攝）

2021/10/02 05:30

整修期間被以每坪不到460元出租 要求交通部徹查是否圖利特定廠商

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕位於嘉義市文化路夜市的嘉義文化路郵局為日治時期留下來的歷史建物，卻傳出中華郵政公司今年7月疫情高峰期，在建物尚施工封閉時，急於以極短等標期，及遠低於嘉市租屋行情租金賤價出租，整個過程僅有一家廠商投標，立委王美惠指此做法不免讓人質疑有圖利特定廠商之嫌，已要求交通部徹查。

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周邊店面租金每坪平均3千元

王美惠昨指出，依文化路周邊店面租金行情，30坪店面月租金約10萬元，每坪平均3000元；文化路郵局兩層樓共約741坪、每月34萬元租金，扣除中華郵政給予承租商最長可申請1年半的免租金整修期計算（約612萬元），每坪不到460元。

她更質疑，文化路郵局徵租案租期長達15年、總費用超過6000萬，徵租訊息在施工封閉期間公告僅9天的等標期，整個過程僅一家廠商投標，如此不合常理的標案設計，著實令人不解。上月27日她在立法院交通委員會質詢此事，要求交通部長王國材徹查，王允諾調查後提出報告。

中華郵政：承租租金合理估價

中華郵政投入4300萬元進行文化路郵局建築外觀修復暨周邊景觀整修，今年5月開工，預計明年4月底完工。

中華郵政資產營運處長謝世民回應說，為多元活化利用文化路郵局空間，今年7月1日辦理公開徵租，不適用「政府採購法」，為求謹慎而公告9天，因僅有華泰設計開發有限公司登記，最後華泰以底價每月34萬元得標承租。

謝世民說明，承租租金係參考估價師，依建物、周遭發展條件提出合理估價，並非賤價出租；簽約後180天內，廠商營運及內部裝修規劃須通過嘉市文化局文資審議委員會審議，目前都還在規劃中，可能以餐飲、旅宿為方向。

文化團體憂中斷郵務歷史氛圍

嘉市洪雅文化協會總幹事余國信說，文化路郵局內部空間若被分割為私有營業空間，將中斷郵務的精神與歷史氛圍，應持續展現郵局機能，並進行文化活動，而非作為其他用途的再利用，建議應中斷出租，才不枉費花大錢修復。

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