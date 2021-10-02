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    印度駐台代表戴國瀾：印太和平 攜手夥伴多邊合作

    印度駐台代表戴國瀾。（記者塗建榮攝）

    印度駐台代表戴國瀾。（記者塗建榮攝）

    2021/10/02 05:30

    記者呂伊萱／專訪

    美日印澳四方安全對話（Quad）九月下旬舉行首次實體領袖峰會。印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）近日接受本報訪問，闡述印度對印太區域的看法。他說，印度在維護印太自由、開放和包容，和平、安全與繁榮，及促進對國際法的尊重方面，具有深刻且正當的利益。印度與區域夥伴的安全合作是為維護經濟，以促進區域永續發展。

    印太成為主流 反映地緣政治

    「印太」概念近年成為國際情勢關鍵字，甚至逐漸取代「亞太」，作為其中要角的印度正加強與區域夥伴的連結。戴國瀾表示，「印太」一詞強調了印度和太平洋兩大洋沿岸國利益的連通性和不可分割。此概念成為主流，反映當代地緣政治，也彰顯全球化的現實，必須以整體思考，否則無法應對且製造利基。

    戴國瀾對印太的形容廣袤，他認為印太是向東西方延展，「側重東或西、專注近鄰或遠方，都是錯誤的選擇。」他強調，三十年來的經濟密集互動，使印太成為家園和經濟活力的源泉，此區域也是印度全球參與中最有活力的舞台，印太可說擁有「最重要的份量與優先順位」。

    戴國瀾闡述印度立場表示，在維護印太自由、開放和包容，維護和平、安全與繁榮，及促進對國際法的尊重方面，具有深刻且正當的利益。印度與印太區域夥伴的安全合作，是為維護不斷深化的經濟整合發展。

    戴國瀾強調，印度為促進此區域的穩定和永續繁榮，有幾項被視為善意且可靠的努力，包括與理念相近夥伴展開雙邊和「小型多邊（minilateral）」合作，以應對天災和海上安全威脅等共同挑戰。印度也正努力制定議程，倡議加強印太區域「以人為本」的安全，包括促進互聯互通、海洋治理、對抗流行病和打造具韌性供應鏈。

    對台印近來雙邊關係的變化，來台一年餘的戴國瀾說，台灣的抗疫經驗從公衛管理和減緩經濟衝擊的角度來看，都十分傑出，兩邊醫界也分享做法和經驗，並合作研發治療方法和疫苗。

    印度人民感謝台灣伸援

    戴國瀾表示，疫情深刻地影響了印台互動，印度台北協會多次表達對台灣的謝意。第一波疫情時，台灣向印度捐贈口罩，今年致命的第二波疫情，台灣社會各界再次捐贈製氧機、氧氣鋼瓶等醫療物資，使印度人民對台灣的善意湧現。他說，疫情會過去，但全球經濟互動方式已產生巨變，盼持續推進雙邊經貿合作，共同打造具韌性和可信賴的供應鏈。

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