準日相岸田人事佈局 有利台灣加入CPTPP

日本自民黨幹事長確定由甘利明接任，甘利明是對中政策的主戰派，對於台灣申請加入CPTPP具有可期待的正面意義。（歐新社）

2021/10/01 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本自民黨新總裁岸田文雄的黨政人事安排逐步明朗，其中最重要的兩大黨職幹事長及政調會長，分別由稅制調查會會長甘利明及前總務相高市早苗接任，內閣官房長官內定為前文科相、細田派的松野博一出任，三人均與前首相安倍晉三關係密切，幾乎可確定岸田政府將持續走安倍的親台路線。尤其甘利明是安倍政府與美方交涉CPTPP的前身「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的主將，也是對中政策的主戰派，對於台灣申請加入CPTPP具有可期待的正面意義。

兩岸先後申請難題 甘利明可望處理

自民黨的四大幹部包括幹事長、政調會長、總務會長及選舉對策委員長，其中大黨鞭幹事長握有黨的財政和人事大權，甚至可以影響內閣、國會各委員會委員長和高級官僚的人事安排。

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由於幹事長的權力極大，自民黨有總裁與幹事長需分屬不同派系的潛規則，以往總裁當選者通常會任命對手擔任幹事長，例如二○一二年安倍任命對手石破茂擔任幹事長。

甘利明在這次選戰擔任岸田陣營的最高顧問，全力為岸田抬轎，由於他屬麻生派，與岸田不同派系，符合派系平衡的潛規則。這項人事安排表面看似酬庸，實際上還有很多層的考量。甘利明是安倍多年的盟友，他與安倍、麻生太郎，因為姓氏拚音首字均為「Ａ」，三人被稱為「3A」，是自民黨的三大老。3A之一的甘利明為岸田抬轎，其中具有三大老的政治謀略。

事實上，甘利明任幹事長可能還有一項重要任務，就是為岸田政府處理中國和台灣先後申請加入CPTPP的難題。

甘利明在二○一二年安倍回鍋重掌政權後，被任命為經濟財政政策的特命擔任大臣，負責日本加入TPP的談判，甘利明在與美方談判中強調日美對等關係，奠立日本的存在感和重要性，這也是在美國退出TPP之後，日本能扛起主導重責的關鍵。

日本加入TPP除了為打破關稅壁壘之外，最主要的目的是要與美國共同主導建立全球的各項規格和標準，尤其在數位經濟、智財和數據管理方面建立規則，以對抗霸權崛起的中國。

甘利明在二○一六年轉任稅制調查會會長，繼續著力於智財戰略的策定。二○一七年自民黨成立次團「規則形成戰略議員聯盟」，甘利明為現任會長，推動的內容也是貫徹日本主導CPTPP的精神，去年曾提案要求政府立法對中資APP採取限制。

由CPTPP專家甘利明擔任大黨鞭，對於岸田政府必定具有一定的影響力，至少對於台灣的加入具有可以期待的正面意義。

高市「小英認證」親台派 松野對中強硬

另外，岸田安排選舉對手高市擔任政調會長也是一絕，高市參選之初，被媒體藐視為「泡沫候選人」，最後卻在第一輪拿下一一四張議員票的驚人佳績，除了個人魅力，背後有安倍力挺也是事實，高市已是經過「小英認證」的親台派。

而內閣官房長官是首相的「賢內助」，是內閣相當重要的職位，松野博一屬細田派，也是安倍的人馬，對中態度強硬。從台灣的角度來看，岸田的這三大黨政人事安排，是非常值得鼓掌叫好的。

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