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    杯葛不成 國民黨團嗆永無寧日 游錫堃：絕無議事不公

    國民黨立院黨團29日召開記者會，批立法院議事人員破壞規則。（記者塗建榮攝）

    國民黨立院黨團29日召開記者會，批立法院議事人員破壞規則。（記者塗建榮攝）

    2021/09/30 05:30

    〔記者林良昇、簡惠茹、吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團廿八日杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及總質詢，被民進黨團以變更質詢順序化解，國民黨團昨向立法院長游錫堃控訴議事不公，要求將主持院會的副院長蔡其昌移送紀律委員會，並強調若不公正處理，本會期將永無寧日；游錫堃則強調絕無議事不公，會請議事處提出書面調查報告。

    蘇貞昌廿八日赴立院遭國民黨團杯葛，蘇揆以五十四字、二十二秒迅速完成施政報告，民進黨立委也與時代力量、民眾黨立委更換質詢順序，讓國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍的質詢時間在自己的杯葛中度過，完成當日議事。國民黨團則以「議場開後門」、「換質詢順序」兩爭議，控訴立院行政不公。

    對於「開後門」爭議，費鴻泰質疑民進黨立委勾結議事人員，於七時零四秒打開議場後門，讓民進黨立委率先進入佔據主席台，前門到了七時十四秒才開，國民黨立委衝入議場時，民進黨立委已在裡面。費鴻泰說，若書面報告不公，週五院會絕不會安靜。

    游錫堃強調，國會行政一定盡最大努力，做到客觀、超然、公正，經調閱監視器，「四個門是同時開門」；至於是否將蔡其昌移送紀律委員會，這要由院會決定，他會尊重結果。

    蔡其昌則批評，國民黨團癱瘓台灣民主、癱瘓立院，讓其他在野黨連質詢監督的機會都沒有，到底是誰該送紀律委員會？蔡強調，他是按照議事規則和慣例主持議事，民主不能停下來，更不能被癱瘓。

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