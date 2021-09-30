出兵護台抗中民調 42％美國人支持 16％反對

美國「歐亞集團基金會」民調，四二．二％美國人贊成美軍在台灣遭受中國攻擊時出手防衛，僅十六．二％認為不應該。（取自U.S. Marine Corps臉書）

2021/09/30 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透廿八日獨家報導指出，根據無黨無派的美國非營利組織「歐亞集團基金會」（EGF）於美軍上月底全面撤出阿富汗之際所做民意調查，有四十二．二％的美國人贊成美軍在台灣遭受中國攻擊時出手防衛，僅十六．二％認為不應該，四十一．六％態度還不確定。

共和黨受訪者 逾半贊成

EGF原預定廿九日公布上月廿七日至本月一日的民調結果，民調受訪者多達二一六八人。在保衛台灣議題上，五十．六％的共和黨受訪者認為應該出兵，民主黨則只有三十九．四％。在國際議題談判上，也有二十一．六％主張美國少點參與，二十．一％無意見。關於海外駐軍人數，三十二．二％認為該維持或增加，二十五．五％沒看法。

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EGF資深研究員韓納（Mark Hannah）表示，近兩年有愈來愈多美國民眾主張，美國外交政策該把民主目標重心放更多在美國而非海外，而美國上月卅日正式結束延續廿年的阿富汗戰爭，證實透過軍事手段建設阿國及促進民主的美夢終究失敗收場；EGF民調又剛好在撤軍最後階段進行，或許因此強化美國民眾上述渴望並反映在民調數字上。

這項民調也有多達五十八．三％的受訪者認為美國該更積極介入氣候變遷、人權、移民等國際議題的談判；四十二．三％主張減少部署歐洲、亞洲和中東的軍隊人數與協防承諾，將區域安全責任逐漸交由盟國承擔。

調查另發現，四十．三％受訪者希望美國軍事支出持平，三十八．六％希望減少、十六．四％主張增加；六十二．六％支持重啟伊朗核談判並達成協議以防伊國發展核武，但也有三十七．四％主張透過經濟制裁施壓而非談判來達成目標。

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