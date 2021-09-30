國安案件研議改交二審偵辦》法務部：強化國安認知、執法共識

圖為二○一五年九月被喻為「史上最大共諜」主謀、前解放軍上尉鎮小江步上囚車，鎮小江僅判刑四年定讞，已於二○一八年七月刑滿出獄。（資料照）

2021/09/30 05:30

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕法務部昨天拋出「把國安案件層級拉升到二審」的想法。事實上，法務部已著手檢察官的職前及在職訓練，強化對國安案件的認知，高檢署也成立「國安案件審查機制」，各檢察機關則成立國安連繫平台，專責國安案件。

高檢署成立「國安案件審查機制」

調法務部辦事主任檢察官林映姿指出，為了強化檢察官對國安案件的認識，法務部已責成所屬機關強化訓練。職前部分，司法官學院連結外部資源，讓學官跟發展國防科技與武器設備的中山科學研究院交流，了解業界現況與困境；另和研發軍機的漢翔公司、甚至是空軍座談。

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在職訓練部分，高檢署二○一八年起召開一、二審檢察官國安研習會議，去年更由一、二審檢察長領軍參加「國防科技新知與安全交流座談會」，同時也和國防產業與軍隊座談，交流意見，提升檢察官執法能量，以達執法共識。

此外，高檢署今年二月五日成立「國安案件審查機制」，把全國各地檢收到的國安案件，提交給偵辦重大危害國家安全及社會秩序案件督導小組核閱；各檢察機關則成立國安連繫平台，由專人專責專辦。

高檢署也已成立國安督導小組，綜理全國的國安案件，分析找出辦案精進模式，並檢討起訴後判無罪的案件是否有缺失。

立委主張成立國安專責法庭

對於國安案件研議交二審偵辦，主張應有國安專責法庭的民進黨立委羅致政說，他認同由高檢處理國安相關案件，但檢察官起不起訴只是第一階段，第二階段是回到法院系統，這些法官有沒有相關國安專業等，兩階段可以一起討論。

民進黨立委黃世杰表示，高檢署檢察官比較資深，比較有經驗，國安案件也不會太多，業務量稍微可以負荷，有比較充分的時間、資源處理案件，這是合理的。

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