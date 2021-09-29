「國慶鬧鐘」響了 首場軍機預演吸睛

（記者塗建榮攝）

2021/09/29 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕雙十國慶將屆，國軍、內政部空勤總隊將派兵力參與空中分列式及地面部隊校閱，昨清晨並實施空中分列式「半兵力」預演，共有十二種、廿九架次定翼或旋翼機通過台北上空，空軍「雷虎」特技小組駕駛的「AT-3」高教機機尾更噴出紅、藍色彩煙，相當吸睛。

國軍、空勤總隊昨上午六時至上午七時五十分之間，共派出廿九架次飛機通過總統府上空，投入操演兵力包括F-16V、幻象二○○○、經國號等三型主力戰機、AH-64E「阿帕契」、CH-47等六型直升機、C-130H等兩型運輸機及AT-3高教機，合計十二型機。雖軍方預定在國慶日當天，安排CH-47運輸直升機吊掛十八公尺乘以十二公尺的巨幅國旗，但昨在台北僅驗證飛行次序，並未實際懸掛國旗。

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我國往年實施國慶空中分列式預演時，飛機發動機聲響曾引發民眾熱烈討論，還被喻為「國慶鬧鐘」；蔡總統前晚透過臉書表示，若民眾聽到飛機聲響不用緊張，可以一起為國軍與空勤總隊人員喝采。

根據國軍與空勤總隊規劃，繼昨日空中分列式「半兵力」預演後，本月卅日、十月五日將派四十七架次飛機實施「全兵力」預演；國慶日當天則將有六十六架次飛機投入空中分列式，其中四十七架次正式參與操演，十九架次作為備援。

國軍「陸劍二」、「雄風」、「天弓」及「愛國者」飛彈車，將於國慶日當天通過總統府前展示戰力，預計本月卅日凌晨實施預演。

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