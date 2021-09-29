聯大總辯論落幕 13友邦＋日本發聲挺台

尼加拉瓜外交部長蒙卡達。（翻攝自聯合國網站）

2021/09/29 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十六屆聯大總辯論廿七日結束，中美洲友邦尼加拉瓜外交部長蒙卡達在最後一日發言中為台灣發聲，敦促聯合國落實普遍性原則，納入台灣參與。台灣十五個友邦中，除了作為觀察員的教廷和宏都拉斯，計有十三友邦在聯大發言挺台；教廷以外的邦交國則全數以聯名或個別方式為台灣致函。今年日本也在聯大發言中，間接表達支持台灣參與世衛。

蒙卡達出席聯合國大會，在總辯論最後一日發言。蒙卡達在演說後段提及台灣，指疫情當前，基於人道理由，必須適用普遍性原則，使台灣能參與聯合國體系的機制及會議。

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尼加拉瓜是第七十六屆聯合國大會總辯論最後一個發言的友邦代表。先前已有帛琉、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、巴拉圭、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼、聖文森及格瑞那丁、海地、吐瓦魯等友邦為台發聲。

未提及台灣的友邦為宏都拉斯和教廷。教廷因非世俗國家且是觀察員，我方援例不洽請教廷在總辯論發言或致函。外交部發言人歐江安昨說明，宏都拉斯已致函聯合國秘書長古特雷斯，表達支持台灣有意義地參與國際組織。身為聯合國會員國的十四個友邦，今年全數以聯名或個別方式為台灣致函發聲。

值得注意的是，也有非邦交國的友好國家在此場合挺台。日本首相菅義偉廿四日在聯大總辯論演說中提到，因應全球衛生問題「不能製造地理上的空白」，傳達日方支持台灣以觀察員身分參與世衛大會（WHA）的立場。美國國務院則是在聯大開議前表示，支持台灣有意義參與聯合國。

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