藍︰焦土作戰 綠︰盼續協商

立院昨爆肢體衝突，朝野立委摔倒在地。（記者劉信德攝）

2021/09/29 05:30

〔記者陳昀、謝君臨、簡惠茹、施曉光、盧賢秀／綜合報導〕立法院國民黨團不滿行政院長蘇貞昌提出的「三加十一」專案報告，昨清晨五時三十分拂曉突襲徹夜駐守議場的民進黨立委，民進黨團以更換質詢順序完成昨天的議事。國民黨團要求立法院為此道歉，否則不再進行協商，將展開焦土戰；民進黨團則喊話盼再三思，協商大門永遠敞開。

立法院院會昨天的議程是行政院長施政報告並備質詢。為防堵國民黨立委再杯葛，民進黨立委前晚在議場前輪班駐守，但國民黨團書記長陳玉珍昨清晨就搶佔議場大門前位置。議場一開門，朝野立委就分頭強佔發言台、備詢台，另一批民進黨立委也從後門進入守住主席台。

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國民黨立委質疑立院議事不中立，放民進黨立委走後門，主持院會的立法院副院長蔡其昌說明，循往例議場都是前後門同時開放，但國民黨立委仍不接受，一整天持續抗議。

緊接在施政報告後的總質詢原由時代力量立委邱顯智打頭陣，但因朝野立委持續在場邊打成一團，不斷鼓譟，僅六分鐘就被迫暫停。邱批評，國民黨應該實質監督，不能把國會當馬戲團，被國民黨團總召費鴻泰當面嗆「小綠」，邱回嗆費「小紅」，批國民黨主席當選人朱立倫回中共總書記習近平賀電時，連民國都不敢寫。

下午繼續開會，蔡其昌宣佈當天質詢的邱顯智及民眾黨立委蔡壁如與未來幾天質詢的民進黨立委何志偉、林楚茵調換次序，何、林兩人隨即改書面質詢，排定昨天質詢的民進黨立委也全部改為書面。在輪到費鴻泰、陳玉珍質詢時，兩人未上台質詢，且質詢時間照常計時扣除，國民黨不滿，國民黨立委鄭麗文突然向主席台丟擲麥克風，再次爆發衝突，最終蔡其昌仍以委員已質詢完畢為由，於下午三時四十二分宣布散會。

藍咬違議事規則 綠批搞不清狀況

費鴻泰會後質疑，調換質詢順序違反議事規則，要求立法院及議事處道歉，否則此刻起不和民進黨做任何協商，週五立法院會將退回所有案子、逐案表決；陳玉珍也揚言「焦土抗爭」。國民黨主席當選人朱立倫則聲授國民黨團，指對抗不理性的執政黨只能採非常手段。

民進黨團書記長蔡適應解釋，民進黨團是依據議事規則第二十九條交換質詢時間，是國民黨團搞不清楚規則。

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