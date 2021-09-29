蘇批吃美牛反美豬 朱回吃美豬不吃萊豬

行政院長蘇貞昌昨重砲批朱說要親美卻反美，「吃著美牛反美豬」，與「對台灣最不友善的境外勢力」唱和。 （記者劉信德攝）

2021/09/29 05:30

〔記者吳書緯、林良昇、呂伊萱、盧賢秀／綜合報導〕國民黨主席當選人朱立倫稱十二月十八日舉行的公投為「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌昨重砲批朱說要親美卻反美，「吃著美牛反美豬」，與「對台灣最不友善的境外勢力」唱和。朱反嗆，稱自己「吃美牛也吃美豬，但絕不吃萊豬」，蘇把美豬、萊豬混一團，才是標準的反美。

立法院昨邀蘇貞昌列席施政報告並備質詢。針對朱立倫表示年底公投案是「倒閣公投」，蘇揆受訪時痛批朱說要親美，要設立（國民黨）駐美代表處，卻「吃著美牛反美豬」；而很多人都清清楚楚知道，美國最能幫助台灣，無論就台灣安全、區域的和平、國際空間的拓展，甚至提供疫苗。

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蘇揆說，朱立倫曾經當過行政院副院長，對台灣的需要，不知道一起來努力，說要親美卻一直反美，與「對台灣最不友善的境外勢力」唱和，只有政治語言、缺少理性，很可惜。

朱立倫受訪則反駁，自己吃美牛也吃美豬，但不吃萊豬，蘇把美豬與萊豬混為一團，到時候害美豬賣不出去，才是標準的反美。朱也反酸，看起來蘇很擔心被倒閣，擔心做違反民意的事情而下台。

美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德昨表示：「美國在台協會恭賀朱立倫贏得國民黨主席選舉。我們期待與朱主席合作，促進共同的民主價值及利益。」日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰也致賀電給朱立倫，強調將竭盡全力，使日台關係更上層樓。朱立倫昨表示，民進黨前幾天因為他與習近平的電函往返而攻擊他，現在AIT和日本也給他賀電，「不知道他們（民進黨）又要罵什麼？」

朱立倫昨天到基隆市謝票時也指出，兩岸關係很重要，他要推動恢復溝通管道及交流平台，他當選隔天收到習近平的賀電，他也立即回覆。

朱：推動兩岸溝通及交流平台

朱說，兩岸斷線這麼多年，看到交流的機會、曙光，民進黨想到的不是趕快恢復溝通，幫助台商、農民，卻是抹黑、抹紅，說什麼「只有一一○年（二○二一年），沒有中華民國？」朱強調，這是標準格式、藍綠執政都一樣，但民進黨永遠逢中必反，兩岸再這樣下去，只會兵凶戰危。

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