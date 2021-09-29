創黨35週年 蔡：時刻提醒自己這塊招牌有重量

民進黨主席蔡英文昨出席「民進黨創黨35週年餐會」，她致詞表示時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的。（記者廖振輝攝）

2021/09/29 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長游錫堃昨天邀請創黨黨員，重返民進黨創黨地點圓山飯店敦睦廳，舉辦「民進黨創黨卅五週年感恩與敘舊」餐會，民進黨主席、總統蔡英文也到場向創黨前輩致敬。蔡英文致詞說，她作為現任的民進黨主席，也時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的。

游邀創黨元老敘舊

繼去年民進黨創黨卅四週年舉辦餐會，游錫堃今年再以一九八六年黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年的創黨發起人等重返圓山敘舊，包括總統府資政姚嘉文、台灣亞太基金會董事長康寧祥、前駐德代表尤清、前行政院長張俊雄、前總統府秘書長蘇嘉全等人都出席。

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蔡英文表示，民進黨成立卅五年，確實是滿長的一段時間，一個人可以從小孩長大成人，卅五歲是邁入成熟，承擔起責任的年紀。她感謝前輩們的勇敢承擔，也因為大家的努力，成立了民進黨，推動了台灣民主化最關鍵的進程。

她說，在這個階段，民進黨承擔執政責任，在這個變局當中，也要面臨很多挑戰。面對境外的威脅，國內也出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人責無旁貸、肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通和和解，團結一致，壯大台灣，才能守護現在所有的一切繼續下去，也希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。

游錫堃致詞表示，卅五年前大家創立民進黨，是我們共同的驕傲，更重要的是感恩全民支持，民進黨是那個世代的台灣人共同創辦的。他也感謝台灣的先人，如果沒有之前打基礎，就沒有一九八六年的創黨。

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