桃園一役 朱鄭角力戰

近四屆桃園（縣）市長選舉兩黨得票狀況

2021/09/29 05:30

記者魏瑾筠／特稿

朱立倫重掌國民黨權，謝票之旅首站選擇曾任縣長的桃園市，透露他要帶領國民黨先贏得二○二二年地方選舉，再於二○二四年奪回中央執政權的政治企圖；至於民進黨現任市長鄭文燦也有順利交棒、延續綠營版圖的雄心，藍綠在國境之門的戰鼓已經響起。

二○一四年民進黨籍市長鄭文燦上任桃園市長前，桃園一直都是「藍大於綠」。藍營在歷次選舉得票率多能過半，又以朱立倫於二○○五年選桃園縣長逾六成為最高，綠營鄭寶清僅得三成八；之後三屆藍營得票率走跌，綠營不斷上升，二○一四年鄭文燦在不被看好的情形下，擊敗爭取連任的吳志揚，二○一八年更以五成三得票率連任市長。

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國民黨已針對明年的地方選舉訂下「十四加二」目標，更欲拿回台北市、桃園市，朱立倫勢必布局收復故土，這也是朱能否進軍二○二四年總統大選的關鍵指標。

朱立倫、鄭文燦均出身桃園市八德區，年齡相差六歲，年輕時都北上就讀建國中學，並畢業於台灣大學，兩人求學背景相似，均被視為可能角逐二○二四年總統大位，面對下屆市長選戰，兩人勢必卯足全力輔選，拿下桃園市。

國、民兩黨雖有多人表態參選，目前戰情仍渾沌不明，都不排除徵召空降。在地人選方面，國民黨籍議長邱奕勝積極備戰並獲同僚支持，陸軍較為堅強，空軍未見明顯聲量，面對民進黨擅長的「空戰」，若不迎頭趕上，恐招架不住；至於民進黨雖有前立委、前政務官與現任議員表態參選，尚無擾動地方政治氣候之勢，立委鄭運鵬雖被點名出馬接棒，但本身意向與動作還未明朗化。

地方政壇人士觀察，基進黨立委陳柏惟罷免案及四項公投的投票結果，將牽動藍綠的二○二二年選戰策略、人選規劃，朱、鄭在桃園市都有輸不得的壓力，好戲正要上場。

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