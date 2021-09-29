朱回鍋黨魁 桃市擂戰鼓》公投挑戰在前 民進黨不急著攤牌

民進黨目前在桃園市仍面臨接班人選問題，而在明年底選舉前，還得先經過今年底四項公投等挑戰。 （資料照）

2021/09/29 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕朱立倫回鍋國民黨主席後，二○二二年桃園市長選舉，預期是藍綠決戰點之一。民進黨目前在桃園市仍面臨接班人選問題，而在明年底選舉前，還得先經過今年底四項公投等挑戰。在縣市長選舉整體選戰策略方面，仍存在諸多變數，桃園市是要空降徵召強棒，還是由在地選將出馬一戰？黨內高層不急著定案，屬意將桃園市長提名時程擺在最後處理。

對於民進黨的桃園市長接班問題，新竹市長林智堅一度被看好是「強棒」人選，不過，在林智堅拋出新竹縣、市合併升格構想，並表態「提了大新竹就該留下來」後，牽動民進黨在桃、竹首長的布局選擇。

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目前，民進黨內高層對「大新竹合併升格」樂觀其成，但此事涉及修法，加上新竹縣長楊文科改口主張「竹竹苗」合併升格，竹竹合併能否順利推動、並由林智堅留在「大新竹」競選新竹市長，或是林還有其他轉進空間，還未知。

除了林智堅，民進黨由在地人選出馬參選桃園市長也是可能選項，立委鄭運鵬被黨內認為是在地最佳人選，期待他提前暖身「備戰」，此外，前立委黃適卓、鄭寶清、前公平會副主委彭紹瑾已表態參選。

鄭運鵬被認是「在地最佳人選」

黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾已表態

黨內人士指出，提名策略受制外在情勢，在明年縣市長選舉前，民進黨得先經過今年底四項公投、後續內閣是否改組等挑戰。因此，在縣市長選舉整體選戰策略，是要守成、還是要積極進取，仍存在諸多變數。而選戰策略牽動人選布局，桃園市是要空降徵召強棒、還是由黨內有意挑戰的在地選將征戰？黨內不急著定案。

黨內人士指出，若大環境情勢對民進黨不利，可能連延續目前七綠營縣市執政都是挑戰，到時候「強棒」要擺在什麼戰鬥位置就是關鍵。民進黨有守住桃園市的壓力，勢必會希望推強棒出戰，這也是衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中從被點名選雙北市長、一路到被點名選桃園市的原因。

他認為，若情勢對民進黨有利，民進黨在縣市長選舉有再進取的空間，就算桃園市未能找到強棒人選，由在地的選將出馬挑戰，不是沒有一搏的機會。

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