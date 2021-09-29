朱回鍋黨魁 桃市擂戰鼓》贏回主席家鄉 國民黨提名擬在地優先

二○二二年九合一大選，國民黨主席當選人朱立倫喊出六都過半，並點名「桃園一定要贏回來」。（記者朱沛雄攝）

2021/09/29 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕二○二二年九合一大選，國民黨主席當選人朱立倫喊出六都過半，並點名「桃園一定要贏回來」，對於如何奪回目前由民進黨執政的桃園，朱已有其布局思維。知情人士表示，桃園在地藍營人士有共識，提「空降」可能性不高，會以在地優先，多位在地立委有被點名，桃園市議長邱奕勝亦已明確表態；親朱人士也說，朱在桃園的提名應會以在地優先為基調。

針對二○二二年九合一大選，朱立倫在參選主席前開出「六都過半」支票，揚言贏回國民黨曾執政過的台北、桃園兩都；在當選主席後，九合一大選被視為是「朱主席」任內的最重要戰役，為朱立倫從政起點的桃園市，更有非贏不可的壓力。朱二十六日在桃園市謝票時，也再次公開宣示，桃園是他的家鄉，「明年桃園一定要贏回來！」

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對於桃園市長提名策略，朱立倫以「老縣長」的身分在黨魁選舉前就曾分析，認為過去桃園都是由在地人擔任首長，至今沒人打破這個傳統，下一屆市長人選以在地人的機會最高。

朱立倫當時分析，桃園是都會與傳統鄉村合體的城市，北桃園講台語、南桃園講客語，有眷村文化，也有除了花東以外最多的原住民人口和最多新住民人口，形同五族融合。從過去到現在，桃園縣市長不一定要出生在桃園，但必須在桃園服務過，過去從未有空降人選當選過首長。

若依朱立倫的分析，前高雄市長韓國瑜、立委江啟臣等曾被點名過的「空降」人選都將排除。熟悉桃園地方的藍營人士指出，國民黨桃園地方早有共識，不會支持「空降」人選，現任市黨部主委、市議會議長邱奕勝布局最早，態度最為積極，且邱在黨魁選舉時大力支持朱立倫，和朱關係良好，在爭取提名上已取得先機。

議長邱奕勝最為積極

萬美玲、魯明哲也能戰

另有了解桃園生態的人士指出，邱奕勝經營地方強，但在空戰和全國知名度上弱勢，對於有「非贏桃園不可」壓力的朱立倫而言沒那麼篤定，市內兩大票倉桃園區的立委萬美玲、中壢區的立委魯明哲都有實力，也從未說不選，更有人點名，戰局可說是「人人有機會，個個沒把握。」

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