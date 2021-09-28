法案story》菸防法修法搖擺 新興菸品街頭流竄

加熱菸、電子煙、二合一菸品比較

2021/09/28 05:30

〔記者鍾麗華、李欣芳／台北報導〕暑假才過，電子煙與加熱菸「二合一」菸品又出現台灣。搜尋電子煙、加熱菸，頁面跳出琳琅滿目的載具零件，還有主機快速維修站。從網路走向實體，台北市西門町有電子煙街，跨國菸商的加熱菸旗艦店還大剌剌現身忠孝東路。「菸害防制法」在「雙禁」與「一開一禁」中搖擺，新興菸品如脫韁野馬，流竄大街小巷。

加熱菸、電子煙 衛福部擬一開一禁

電子煙專賣店二○一四年在台灣現蹤，蔡政府上台後，二○一七年十二月提出菸害防制法修法，禁止電子煙、加味菸，當時加熱菸才剛竄起，草案來不及納入。不過，衛福部二○一八年十月在立法院做菸品專案報告時，表態反對加熱菸與電子煙。立法院屆期不續審，二○二○年五月衛福部再提修法版本，十月送行政院審查，然而至今仍未出行政院，甚至幾度被退回衛福部。

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考量此案事涉複雜，行政院要求衛福部再檢視條文，盼使修法更為周延。衛福部經調整部分文字及相關罰則後重新呈報政院審查，大方向是要「嚴禁電子煙，嚴管加熱菸」，正由政院審查中；但政院官員說，立院本會期以處理五大預算案為主，目前尚無向立院提出修法的明確時間表。

事涉複雜 政院尚無修法時間表

衛福部草案並未出現電子煙、加熱菸、新興菸品等字眼，而是把電子煙定義為「類菸品」，加熱菸為「指定菸品」。衛福部在去年十月於立院答詢時鬆口，擬「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」。根據草案，電子煙「全禁」，不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，連「使用」都要處一萬元至五萬元的罰鍰。至於加熱菸，在製造或輸入前，應由業者向中央主管機關申請健康風險評估，通過後就能販售。

對於政策轉彎，衛福部次長石崇良說明，隨著國際趨勢、科學證據，「對不同利害關係之間的意見也必須做個衡平」。官員也解釋，世衛組織菸草控制框架公約第八次締約方會議二○一八年決議，加熱菸適用傳統菸草管理，但他也坦承，目前有廿三國禁止加熱菸，禁止電子煙有卅二國。

石崇良強調，不只加熱菸、電子煙，傳統菸草本來就不好，根本都要禁，但全世界沒有一個國家禁止菸草，很多事已行之有年，不可能一夕改變。

董氏基金會主任林清麗說，暑假期間接到家長投訴，「孩子有電子煙與加熱菸的『二合一』新型菸品」，雖然衛福部稱只要有煙油就禁，但她擔心業者以加熱菸外型、內藏電子煙，在政策轉向「一開一禁」之際，「菸商早已做好準備」。

＊＊＊吸菸有害健康＊＊＊

董氏基金會主任林清麗估計，電子煙、加熱菸商店有五百家以上，這還不包括隱身在臉書、網路社群、LINE、購物平台社群的賣家。（記者鍾麗華攝）

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