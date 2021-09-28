國民黨議員要朱拋棄九二共識

2021/09/28 05:30

〔記者林曉雲、何玉華、蔡文居、林良昇、蔡思培／綜合報導〕行政院長蘇貞昌、國民黨主席當選人朱立倫昨為朱「回函中共，日期未加中華民國」一事舌戰；不過對於朱強調「九二共識」，國民黨台南市議員蔡育輝昨直言，「連我這麼死忠的國民黨員，也不知九二共識是什麼碗糕？」呼籲朱「趕快拋棄九二共識，選舉才會獲認同」。

朱立倫回覆中國共產黨總書記習近平祝賀他當選主席的回函，日期未寫「中華民國」。蘇揆昨受訪批評，說好一中各表，朱連民國都不敢表，所謂會愛台灣、會堅守國家主權都是假的。

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「連民國都不敢表」 蘇、朱口水戰

為反制綠營批評，國民黨民代近日翻出海基會在二○一八年發給對岸海協會的公函，日期僅寫三月廿七日。朱立倫昨天前往新北市議會謝票也反酸，民進黨執政後的函「更慘一百倍，連『年』都不敢寫」。被問到未來是否會「朱習會」？朱立倫強調，未來一定會持續交流，兩岸的溝通管道將會非常順暢。

不過國民黨台南市議員蔡育輝上週呼籲國民黨不管誰當選主席，應該拋棄「九二共識、一中各表」。他昨天進一步表示，「不要說鄉下老人家，連我這麼死忠的國民黨員，也不知九二共識是什麼碗糕？」「查資料找了老半天，還是找不到九二共識」，「自己內部就沒共識，還要解釋的共識就是沒共識。」

他說，朱立倫應趕快拋棄九二共識，不要說得那麼複雜，簡單的主張、理想是什麼，和中國大陸是什麼關係要說清楚，讓老百姓了解國民黨是以台灣為優先的政黨，要和地方百姓理念結合在一起，這樣才選得贏，否則國民黨可能被消滅。

此外，朱立倫昨天下午也與江啟臣會面，為了反駁兩人選舉殺得刀刀見骨的尷尬，兩人還在鏡頭前擁抱，大秀團結。對於黨權交接問題，朱、江共同表示，基本上會儘速交接，看本週三中常會如何決定。

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