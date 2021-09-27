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    國防部送立院書面報告／模擬接戰 九鵬射飛彈攔截敵機、飛彈

    國軍現以愛國者三型、天弓三型飛彈作為主要反彈道飛彈武器，並搭配「陸劍二」及「海劍二」飛彈，作為反敵戰機武器。圖為天弓三型飛彈試射情形。（資料照，取自中科院官網）

    國軍現以愛國者三型、天弓三型飛彈作為主要反彈道飛彈武器，並搭配「陸劍二」及「海劍二」飛彈，作為反敵戰機武器。圖為天弓三型飛彈試射情形。（資料照，取自中科院官網）

    2021/09/27 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國因應中國軍事威脅持續強化國防戰力，立法院外交及國防委員會今邀請國防部長邱國正業務報告、備詢，根據國防部送至立法院的書面報告揭示，國軍因應敵軍空中威脅，已藉由年度戰術總驗收、精準飛彈射擊操演，在九鵬基地模擬敵戰機、巡弋飛彈來襲，並由中、長程飛彈及防砲部隊攔截，驗證、強化防空武器效能。

    國防部送至立法院的業務報告列舉今年施政成效，指因應當前敵情威脅，依複式配置、相互備援原則，完善聯戰指管系統機動式載台部署，提升戰時指管系統存活能力，並持續優化現行指管系統功能、升級數據鏈路，運用聯合情、監、偵系統，適切派遣兵力應處，遂行「聯合情監偵」、「戰備任務」、 「聯合護漁」及各項戰演訓等任務，確保領海、領空與國家安全。

    艦對艦 實戰演練

    報告提及，國軍也持續強化部隊戰演訓，包括藉城鎮戰專精、戰車及機步排移地訓練，每季安排不同型艦，以兩艘以上的水面作戰支隊型態，在海上實施演訓對抗，並熟練空軍攔截警戒、空海辨證程序、自衛反擊操作程序等。

    報告也提及防空部隊演訓作為，內容揭示，我防空部隊機動進駐預選戰力保存點、戰術位置遂行防空作戰，亦藉由年度戰術總驗收、精準飛彈射擊操演，在九鵬基地模擬敵戰機及巡弋飛彈進襲，並由中、長程飛彈及防砲部隊實施攔截，強化及驗證防空武器作戰效能，截至今年八月底，已有五個營級、十九個連級單位完成基地訓練。

    報告雖未確切提及各部隊派遣與施訓細節，但國軍現以美製愛國者三型飛彈、國造天弓三型飛彈等作為主要反彈道飛彈武器，並搭配由「天劍二型」飛彈衍生的「陸劍二」及「海劍二」飛彈等，作為反敵戰機武器。而國軍亦不定期於九鵬基地進行飛彈試射，驗證部隊實戰能力與飛彈性能。

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