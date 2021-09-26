星期專論》領導者的養成：蔡英文的總統之路

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

2021/09/26 05:30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

我第一次見到蔡英文是在一九九九年，當時我是美國在台協會（AIT）台北辦事處代理處長，因為前任處長張戴佑（Darryl Johnson）剛剛離任，新任處長薄瑞光（Ray Burghardt）又尚未履新。她是當時總統李登輝的年輕幕僚。李總統在接受德國媒體採訪時，提出後來被稱為「特殊的國與國關係」的新論述。可想而知，北京暴跳如雷，並試圖鼓動華盛頓嚴厲抨擊李總統。在這段期間，蔡英文和我會面討論情勢發展。我對這位沉穩內斂的女士印象甚佳，她有著令人欽羨的教育背景，包括曾經留學倫敦政治經濟學院和康乃爾大學等知名學府。後來，我邀請她到我松江路的家裡作客。

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在我們第一次一對一會商後不久，蔡英文告訴我她要休息一下，飛到倫敦去看看。我問她打算在這個五光十色的國際大都會裡從事哪些活動，是走訪迷人的名勝風光，還是參觀典雅堂皇的博物館？出乎我意料之外的是，蔡女士告訴我，她最想要做的是逛遍這座城市的書店！這些年來，她在我心目中一直保有那種孜孜不倦的學者形象。

孜孜不倦學者形象 一直存在

二○○○年，經過激烈的三方角逐，陳水扁意外當選總統，蔡女士成為新政府的大陸委員會主任委員。在此之後，她才正式加入民進黨。二○○七年，我以美國在台協會處長的身分回到台北，當時她已成為行政院長蘇貞昌內閣的副院長，陳水扁的總統第二任期正邁向尾聲。隨著國民黨在馬英九領導下於二○○八年初重掌政權，蔡英文成為民進黨主席，後來在二○一二年的總統大選中，以相當接近的票數敗給競選連任的馬英九。緊接著在二○一六年，蔡英文終於在總統大選中贏得壓倒性的勝利，民進黨也首次在立法院取得多數席次。我很榮幸能做為美國代表團的一員，參加她的就職典禮。二○二○年，蔡女士成功連任，她領導的民進黨目前在立法院掌握絕對多數優勢。

蔡英文在許多方面都創造了歷史，尤其是成為這個島國悠久歷史上的首位女性領袖。她造就出持續蓬勃發展的經濟，同時為馬英九總統執政時期過熱的兩岸關係踩煞車。問題的癥結主要在於習近平，他拋棄了緩和兩岸緊張關係的穩健措施，轉而對這個島國採取更為強硬和恃強凌弱的倨傲姿態。蔡英文無視習近平獨裁政權的威脅利誘，力挺高科技業開疆闢土，帶領台灣走過近期的全球經濟低潮。

蔡總統和戀棧權力的獨裁者習近平不同，她將在二○二四年第二個任期結束後離開總統府。屆時她將帶著受人景仰的政績卸任，包括在全球Covid（新型冠狀病毒病，武漢肺炎）疫情危機中維護台灣的經濟成長，度過兩岸關係的驚濤駭浪，並與台灣的主要捍衛者美國保持歷久彌堅的雙邊關係。美國可以為結交這位勇敢的領導人感到自豪，她多年來經由留學和頻繁訪問，一直與美國維持密切聯繫。

未來卸任後 仍有重要影響力

儘管北京無所不用其極地搶奪為數不多與台灣建立正式外交關係的國家，台灣的「邦交國」持續緩慢流失，但蔡英文已經加強與重要友邦的非官方關係。台北與東京的關係不斷升溫。蔡女士也巧妙地利用在美國過境停留，與朋友和支持者會面。台北也和越南、印度、印尼、南韓、菲律賓等鄰國密切交往，並且持續爭取其他國家的支持。

毫無疑問，這位令人欽佩的領導者將在結束兩屆總統任期後，繼續在台灣政壇發揮重要影響力。我有幸見證她在過去二十五年來波瀾壯闊的從政歷程，也期待能夠繼續關注她在未來對台灣的發展做出貢獻。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

蔡英文在許多方面都創造了歷史，尤其是成為這個島國悠久歷史上的首位女性領袖。（取自總統府官網）

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