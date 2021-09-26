黨魁選舉勝出》朱立倫：共同團結 對抗鴨霸民進黨

國民黨主席當選人朱立倫昨晚在中央黨部發表當選談話，強調國民黨將是充滿戰鬥力的政黨。（記者方賓照攝）

2021/09/26 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫昨晚在中央黨部發表當選談話，他強調，昨晚起是民進黨開始擔心的一刻，國民黨將是空前團結，充滿戰鬥力的政黨，而且是戰鬥藍，追求必勝藍，未來不管罷免案、公投案及選舉，都不會放棄做為公民權利，共同團結對抗囂張、鴨霸的民進黨。這次選舉民進黨想見縫插針，但國民黨會共同對抗民進黨，讓國民黨強起來、硬起來，打敗民進黨。

重建兩岸溝通平台 籌備國民黨駐美代表處

對於已宣布請辭的現任主席江啟臣稱，希望能在九月底前完成交接，朱立倫回應，他也當過黨主席，請辭必須經由中常會通過，他不知道中常會要如何決定，但依法他應該是在下月三十日的全代會交接上任，他不能夠提前交接。

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朱立倫表示，昨晚與江啟臣通電話時，江未提這些事情，今天他會再與江談一談接下來的黨務工作，畢竟江仍是現任主席，不論即將到來的罷免案或其他事情的看法，他會與江一起討論。

對於這次捉對廝殺、落敗的對手張亞中，朱立倫說，他感謝張亞中對國民黨的付出，相信找回黨魂與黨格是重要工作，未來張亞中會在正藍的旗幟下，一起與他努力，而且他也還會面對面與張聊一聊。

媒體詢問，未來將如何與對岸洽談合作？朱立倫表示，兩岸關係非常重要，他就任黨主席後，就會恢復所有兩岸溝通管道與交流平台，做比說更重要，大家可以拭目以待；至於相關黨務人事問題目前還未確定。

朱並宣示，國民黨在兩岸路線上絕不會變成小綠，畏懼民進黨貼標籤，會重建兩岸溝通平台管道，先從社會力的交流啟動，而且他會在上任第一天開始籌備國民黨駐美代表處，今天起他會到台灣各個角落，聽取支持他或不支持他以及需要反省改進的地方。

朱立倫並向全體黨員強調，國民黨是個包容多元的大家庭，黨主席不一定受個人喜歡，但大家都是一個團隊，他擔任總教練，會讓每一位球員與隊員發揮最好戰力，並在台灣各個角落、村莊，重新建立大家對國民黨的信心，希望年輕人一起參與改造國民黨。

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