學者︰美台軍事互動 延續傳統不公開

美國眾議院通過「二○二二財政年度國防授權法案」。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照）

2021/09/25 05:30

拜登政府仍盼保留與中國合作空間

〔記者吳書緯／台北報導〕針對美國聯邦眾議院表決通過「二○二二財政年度國防授權法案」，建議美國國防部邀請台灣參加二○二二年環太平洋軍事演習（PIMPAC）；學者陳世民昨分析，美國拜登政府在特定領域仍希望與中國有合作空間，除非中國繼續對台灣施加更大的安全壓力，不然美方仍會延續過去幾年以私下、不公開的方式，進行美台軍事互動。

美國會建議邀台軍演 不只一次

回顧近年美國年度「國防授權法案」，涉及台灣條文不乏建議美國軍方邀請台灣參加美軍所主辦的軍演、增進兩國軍事互動、提供台灣軍方足夠軍事訓練等，但近年美台軍事交流仍以非公開、小部隊訓練為主，國軍仍尚未有公開參加美軍所主辦的大型軍演的紀錄。

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行政部門遵照否 須視情勢發展

國防院國防戰略與資源研究所副研究員陳亮智受訪表示，「國防授權法案」自川普執政後期已逐年訴求讓台灣參與美國軍演，若最後參議院版本仍訴求讓台灣參與環太軍演，將是高度敏感的政治議題，白宮與五角大廈所代表的行政部門是否要遵照立法部門的建議，仍須看接下來的情勢發展。

陳亮智說，在環太軍演以外，美台可以進行非傳統的軍事安全合作，美台已簽訂「海巡合作備忘錄」，就可先由海巡合作開始，透過非軍事、非傳統安全的合作，漸進提升合作領域。

台大政治系副教授陳世民受訪表示，美國總統拜登在聯合國大會的演說，仍是強調美國無意與任何國家發展新冷戰關係，白宮發言人近期也表示，美中非對抗狀態，目前是競爭狀態，而美國在疫情、北韓伊朗核擴散、氣候變遷三個領域仍希望和中國有合作空間，代表拜登仍不希望與中國「撕破臉」。

因此，陳世民說，一旦公開邀請台灣參加環太軍演，就是相當高層級的政治交流關係，會引起中國極大反彈，依目前拜登對中國未撕破臉的態度，他對台灣能參與環太軍演持保留態度。

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