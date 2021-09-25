美眾院通過國防授權法 邀台參與明年環太軍演

圖為2018年環太平洋軍演。 （取自美國海軍官網）

2021/09/25 05:30

強化美台民兵合作 協助台灣提升自我防衛能力

〔記者吳書緯／綜合報導〕美國聯邦眾議院於美東時間廿三日表決通過「二○二二財政年度國防授權法案」，根據法案，美國國會建議美國國防部邀請台灣參加二○二二年環太平洋軍事演習（PIMPAC），強化美國國民兵與台灣後備部隊合作，協助台灣強化自我防衛能力等。

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國防部︰有助區域和平操演 將積極爭取

針對美眾議院建議美國國防部邀請台灣參加明年環太軍演，國防部昨表示，依防衛作戰各項戰備任務需求審慎評估，只要有助於區域和平及人道援助的各項操演，在任務許可下將積極爭取。

美國眾議院廿三日以三一六票贊成、一一三票反對，表決通過「二○二二財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）。參議院版的「二○二二財政年度國防授權法案」七月底於參院軍委會表決通過，尚待參院全院表決；由於參、眾兩院通過的法案內容不同，還需兩院協商最終版本，再重新各自表決，通過才能送交美國總統簽署生效。

參眾兩院內容不同 還需協商最終版本

根據先前公布的草案內容，國會在第一二四八條指出，台灣海軍應當受邀參與二○二二年環太平洋軍事演習。由美國所主導的環太軍演自一九七一年開始，每兩年舉辦一次，被視為全球最大的國際海上軍演，培養與經營美國和盟邦間的關係。

第一二四三條則建議美國國民兵與台灣合作，並要求美國國防部長最晚在明年二月十五日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵與台灣合作的可行性報告。

條文並要求，報告必須說明過去十年間，美國國民兵與台灣在演習、訓練與裝備的合作情況，評估美台在災害應變、網路防衛與通訊安全、軍醫合作、文化交流和華語教育以及國民兵顧問幫助台灣訓練後備軍力等，執行可行性評估。

第一二四七條則重申，根據「台灣關係法」與六項保證是美台關係基石，並提及中國對台灣日益挑釁的脅迫行為，與和平解決台灣問題的期待背道而馳，美國應根據「台灣關係法」，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，具備現代化國防力量，透過軍售、聯合軍演等方式，提供美台軍事力量的互操作性以及加強台灣後備力量等。

近三年美國防授權法涉台重點

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