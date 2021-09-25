國民黨主席選舉》江啟臣：對同志喊棄保 還是同志嗎

國民黨主席選舉今天投票，候選人江啟臣昨受訪表示，黨內選舉要適可而止，不要奧步盡出、操作棄保、秀下限。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/25 05:30

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉投票今天登場，爭取連任的江啟臣昨在立院受訪表示，黨內選舉要適可而止，不要奧步盡出、操作棄保、秀下限，過多操作只會自曝其短、讓同志尷尬。他直指黨籍立委前天在立院集體挺朱只是基於禮貌接待，不知場面會這樣，「他們也很尷尬」。

談到選前心情，江啟臣說，黨內選舉請務必思考選後要怎麼帶領黨面對真正敵人，與其談棄保，很多黨員更擔心選後團結不保。

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對於朱立倫、張亞中兩位對手的支持者都喊出棄江，江啟臣回說，可見他們都選到沒有信心，一面喊團結、一面喊棄保是相當矛盾的，黨員也會覺得很奇怪，對自己的同志喊棄保，這還是同志嗎？江並認為，張、朱針對兩岸論述互相攻擊，但說不清楚、不敢承諾的地方，至今大家都沒有得到答案。

江啟臣喊話說，過多操作只會自曝其短，很多人在刻意操作資訊落差及民調，但他透過志工一一打電話拜訪黃復興，得到的結論和外界流傳的民調完全相反，競選過程有哪些是真、哪些是假，相信公道在黨員心中。

29藍委挺朱？ 江：只是禮貌接待

被問到廿九位黨籍立委在立法院公開挺朱「喊凍蒜」，江啟臣強調，不少立委打電話向他解釋，只是基於禮貌、修養接待前主席來訪，不知道進去後會變這樣，「他們也很尷尬，不是我尷尬」。

江啟臣昨晚在接受廣播專訪時表示，自己一直與黨團站在一起，不應該要選黨內職務時，「才來叫人家站出來，逼人家表態，有點吃豆腐式的，拍個照，有些委員因此不太舒服」，有立委昨晚還打電話聲明支持他。

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