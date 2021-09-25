投票前夕 朱立倫大打告急牌 張亞中駁朱「被統」指控

國民黨主席選舉今天投票，候選人張亞中昨日出席活動催票。（記者方賓照攝）

2021/09/25 05:30

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕國民黨主席候選人朱立倫昨在投票前夕於臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，呼籲大家今天一定要出門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國；朱稍晚在直播節目也大打告急牌，指戰況激烈，呼籲支持者務必投票。

朱：國民黨不能走極端

朱立倫在直播節目表示，最近好幾份民調都差不多，他與張亞中在伯仲之間，「也跟大家抱歉，可能我沒有表現很好，讓大家擔憂了」。他請所有黨員今天站出來，選擇讓國民黨穩健、務實，且有經驗、讓台灣多數民眾放心的朱立倫。

請繼續往下閱讀...

朱立倫也在公開信中向黨員呼籲，「缺您的一票，國民黨就會陷入極大的危險」，不論是民進黨的台獨主張，或過於偏激的兩岸政策，對中華民國都是傷害，大家不能坐視。國民黨要堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空，不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。

張：朱也曾附和和平協議

至於張亞中昨天則為自己主張的兩岸和平備忘錄辯護，同時反指朱立倫二○一九年表態參選總統時，完全附和其岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁所提與對岸簽訂和平協議的訴求，因此朱日前稱他的兩岸和平備忘錄內容就是「被統」，其實是「二○二一年的朱前主席」在攻擊「二○一九年的朱前主席」。

張亞中也表示，近年國民黨全代會通過的政綱中，都將二○○五年「連胡五項願景」寫入黨的中國政策，五項願景中即包括推動兩岸和平協議，可見自連戰以後的歷任黨主席都不敢反對推動兩岸和平協議的想法，當然也包括朱立倫在內。朱立倫與許多黨內人士攻擊他的兩岸主張，甚至給他扣上「紅統」的帽子，背後動機與原因令人費解。

國民黨主席選舉今天投票，候選人朱立倫昨在臉書發布CF，並發出一封給黨員的公開信，強調國民黨處在關鍵危急時刻，直接訴諸黨員抉擇，並呼籲大家今天一定要走出家門投票，捍衛正藍的國民黨，守護中華民國。（朱立倫辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法