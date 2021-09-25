第七都議題交鋒》林智堅：主流民意 期盼大新竹升格

新竹市長林智堅昨日指出，目前主流民意就是要新竹升格為第七都，相關民調也反映出近六成民意支持。 （記者洪美秀攝）

2021/09/25 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹縣議會昨召開座談會反對竹竹併，新竹市長林智堅回應指出，自己當過民意代表，知道竹竹合併升格將導致議員席次減少，且三級機關諸如鄉鎮市長及鄉鎮市代表會將消失，他理解基層民代對自身前途的憂心，但基層民代最重要的是順應民意，目前主流民意是期盼新竹升格為第七都，升格直轄市會讓大新竹更好，是竹科企業和多數縣市民眾的期待。

理解基層民代憂心 但須順應民意

林智堅說，從大台中、大台南和大高雄的例子可看出，都是縣市合併升格為直轄市後，城市建設獲得大發展，他期待首長和民代一同支持推動大新竹升格，讓建設升級、讓台灣更有競爭力。

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民進黨新竹市黨部主委陳建名強調，經過民調驗證，新竹升格已獲近六成新竹民眾支持且高度期待，呼籲所有民代正視，放下自身利益考量，因為自己的飯碗、派系的山頭，都不會比提升民眾生活品質，及維繫竹科在半導體供應鏈重組過程中的國際競爭優勢來得重要。

陳建名提到，新竹縣議會的座談會，有民代認為合併會擴大城鄉差距，其實恰恰相反，升格可以「把餅做大」；另有人說要有選舉，服務才會落實，並舉颱風夜裡淹水為例，擔心區長睡醒才會出現。他歡迎新竹縣民代來新竹市看看，各區公所的區長、主管及同仁表現，幾乎都在第一時間到達每一個現場，各區域如何適性發展，關鍵在於施政者的方向與執行力。

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