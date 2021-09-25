第七都議題交鋒》竹縣議會：挺竹竹苗併 反對竹竹併

新竹縣議會議長張鎮榮（左三）昨表示，縣市合併座談會與會者反對竹竹合併，但支持竹竹苗合併。（記者黃美珠攝）

2021/09/25 05:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕支持竹竹合併升格，或爭取竹竹苗合併升格？新竹縣議會國民黨籍議長張鎮榮、副議長王炳漢昨邀全縣議員、十三鄉鎮市長及代表會正副主席召開座談會，現場支持以「大客庄」概念挺竹竹苗合併升格，反對竹竹合併。

憂弱化地方自治、議員席次縮水

張鎮榮說，針對新竹縣市合併，他們整理出八點對新竹縣不利影響：一，鄉鎮市公所變區公所後弱化地方自治。二，議員席次縮水，偏鄉聲音更難發掘。三，鄉鎮市民代表會消失，轉任區政諮詢委員無法確實反映民意。四，市中心偏移竹市，新竹縣將更沒落。五，幅員過大，行政效率低落。六，財政收支劃分法沒修，改制無益統籌款增加。七，縣市合併後，增加的預算恐被龐大人事費用吃掉。八，升格直轄市，中央補助計畫自籌款跟著增加。

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張鎮榮指出，與會者反對竹竹合併，但支持「大客庄」的竹竹苗合併，因三縣市客家族群多，是共同生活圈。時代力量縣議員連郁婷挺竹竹苗合併，主張在二○二六年前先完成財政收支劃分法、地方制度法等法律修正。座談會共識認為，不論怎麼併，不能躁進，須有完整配套。

勞動黨縣議員陳新源、國民黨芎林鄉長黃正彪等人則說，颱風來，鄉親一通電話，基層首長或民代立刻服務到家，若換成官派，「恐怕連官員的聯絡電話都沒有」，要等上班才找得到人。陳新源強調，城鄉發展平衡最重要，反對即興式、為一人推動的合併案。

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