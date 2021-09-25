為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    第七都議題交鋒》竹縣議會：挺竹竹苗併 反對竹竹併

    新竹縣議會議長張鎮榮（左三）昨表示，縣市合併座談會與會者反對竹竹合併，但支持竹竹苗合併。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會議長張鎮榮（左三）昨表示，縣市合併座談會與會者反對竹竹合併，但支持竹竹苗合併。（記者黃美珠攝）

    2021/09/25 05:30

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕支持竹竹合併升格，或爭取竹竹苗合併升格？新竹縣議會國民黨籍議長張鎮榮、副議長王炳漢昨邀全縣議員、十三鄉鎮市長及代表會正副主席召開座談會，現場支持以「大客庄」概念挺竹竹苗合併升格，反對竹竹合併。

    憂弱化地方自治、議員席次縮水

    張鎮榮說，針對新竹縣市合併，他們整理出八點對新竹縣不利影響：一，鄉鎮市公所變區公所後弱化地方自治。二，議員席次縮水，偏鄉聲音更難發掘。三，鄉鎮市民代表會消失，轉任區政諮詢委員無法確實反映民意。四，市中心偏移竹市，新竹縣將更沒落。五，幅員過大，行政效率低落。六，財政收支劃分法沒修，改制無益統籌款增加。七，縣市合併後，增加的預算恐被龐大人事費用吃掉。八，升格直轄市，中央補助計畫自籌款跟著增加。

    張鎮榮指出，與會者反對竹竹合併，但支持「大客庄」的竹竹苗合併，因三縣市客家族群多，是共同生活圈。時代力量縣議員連郁婷挺竹竹苗合併，主張在二○二六年前先完成財政收支劃分法、地方制度法等法律修正。座談會共識認為，不論怎麼併，不能躁進，須有完整配套。

    勞動黨縣議員陳新源、國民黨芎林鄉長黃正彪等人則說，颱風來，鄉親一通電話，基層首長或民代立刻服務到家，若換成官派，「恐怕連官員的聯絡電話都沒有」，要等上班才找得到人。陳新源強調，城鄉發展平衡最重要，反對即興式、為一人推動的合併案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第七都議題交鋒》林智堅：主流民意 期盼大新竹升格
    2021/09/25 05:30

    第七都議題交鋒》林智堅：主流民意 期盼大新竹升格

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播