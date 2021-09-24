不給江主席面子 國民黨29立委表態挺朱立倫

國民黨主席候選人朱立倫（前排右七）昨日到立法院，拜訪國民黨籍立委，受到熱烈歡迎，二十九位立委與朱高喊「凍蒜」。（記者廖振輝攝）

2021/09/24 05:30

與朱同台握拳高喊「凍蒜」 38席立委僅9人未現身

〔記者林良昇、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨主席選舉週六決戰日，黨內因候選人張亞中的來勢洶洶，「亡黨感」暴漲，立法院黨團也被迫表態，卅八席國民黨立委中，含黨團幹部在內有廿九位藍委昨集結高喊「凍蒜」，表態力挺到訪的候選人朱立倫，讓同是立委的候選人江啟臣顏面掃地。

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挺朱派串聯 營造「棄江保朱」氛圍

國民黨主席選舉的「張亞中現象」，讓黨內焦慮感蔓延，原本在黨魁選舉保持中立的立院黨團，在多位挺朱派立委串聯下，聯繫黨籍立委與朱立倫同台，營造「棄江保朱」氛圍，更試圖催高投票率，擋住張亞中。

朱立倫昨到立院拜訪國民黨立委，黨團全部卅八席立委有廿九位現身力挺，包含黨團三長費鴻泰、陳玉珍、萬美玲，還有李貴敏、曾銘宗、謝衣鳯、廖國棟、林思銘、陳超明、鄭天財、許淑華、葉毓蘭、溫玉霞、張育美、楊瓊瓔、吳怡玎、廖婉汝、李德維、林為洲、魯明哲、陳以信、馬文君、賴士葆、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、呂玉玲、蔣萬安、洪孟楷共廿九人。

未出席者共九人，除現任黨主席江啟臣外，還有林文瑞、林德福、羅明才、徐志榮、陳雪生、吳斯懷、翁重鈞、孔文吉。

費鴻泰當場誇讚朱立倫「有魅力」，還開玩笑說：「黨團大會都不會來這麼多人。」立委賴士葆還高調表態挺朱，更說他已群發訊息向黨員催票，希望大家把票投給朱。

朱立倫則與在場的國民黨立委寒暄，強調這次是「回娘家」，在場很多老朋友、老同事，他出來參選的最大目標，是要讓國民黨越來越大、越來越強、越來越團結，國民黨基層實力雄厚，所以重心是怎麼把力量整合，在這個黨最需要的時候，他必須站出來。

張亞中現象 黨內「亡黨感」暴漲

黨內人士分析，黨團成員多數出席，代表國民黨極端化危機發酵，穩住中道力量，是救國民黨也是自救，因為立委對於選區民意的敏感度最強，深知走向極端的國民黨會是多大的災難。

不過，相較於立委，藍營縣市長仍不願對支持人選表態。台中市昨天舉辦「中台灣區域治理平台」線上論壇，七名藍營百里侯難得齊聚，但對於黨主席挺誰，除日前已表態的雲林縣長張麗善及南投縣長林明溱，重申支持朱立倫外，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠都不願多作表示。

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