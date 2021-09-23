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    編飛彈特別預算 邱國正：考量威脅

    國防部長邱國正（左）昨在立法院受訪指出，國造武器編列特別預算是考量到敵情威脅。（記者叢昌瑾攝）

    國防部長邱國正（左）昨在立法院受訪指出，國造武器編列特別預算是考量到敵情威脅。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/23 05:30

    〔記者楊丞彧／台北報導〕因應共軍對台威脅，國防部長邱國正昨在立法院受訪指出，國造武器編列特別預算是考量到敵情威脅，並強調國軍的原則是「備戰不求戰、應戰不避戰，敵人來了就奉陪」，不設限幾天，抗拒到底。

    不求戰、不避戰

    敵來就奉陪到底

    媒體追問中國武力犯台，國軍能「撐幾天」？邱國正重申，國軍備戰不求戰，敵人來了唯一選項就是奉陪，不能把自己設限幾天，這沒有依據，而是要抗拒到底。邱強調，我們絕不挑釁，國軍原則是「備戰不求戰，應戰不避戰」。

    對於編列兩千四百億特別預算，邱國正解釋，國造武器編列特別預算是考量敵情威脅，這幾年台灣承受滿大壓力，因此特別請求編列特別預算強化戰備。而要編的話，考量到技術成熟且有把握完畢的，自然就把飛彈方面移到特別預算。

    國防部為爭取特別預算，還特別準備了說帖，邱國正表示，編特別預算大家都會有很多疑問，一般民眾也有知的權利，國防部有必要告訴民眾編列的重要性，也告訴大家放心，國防部能夠強化戰備。

    今年雙十慶典將校閱四款國造飛彈車，國軍是否要展現國防自主能力，邱國正指出，每年國慶活動國防部一直有參加，慶籌會的安排，軍方全力配合，一方面歡慶慶典，也把最好的一面展現出來。

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