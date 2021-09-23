帛琉總統聯大挺台 促讓台灣人民發聲

第七十六屆聯合國大會正舉行總辯論。在總辯論首日，帛琉總統惠恕仁在演說中以大篇幅熱情挺台，敦促聯合國體系接納台灣，讓台灣人民有發聲機會。（法新社）

2021/09/23 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十六屆聯合國大會正舉行總辯論。在總辯論首日，帛琉總統惠恕仁在演說中以大篇幅熱情挺台，敦促聯合國體系接納台灣，讓台灣人民有發聲機會；海地外長、原代理總理喬瑟夫也推文重申，海地支持台灣重返聯合國。

海地外長推文

支持台灣入聯

第七十六屆聯大總辯論廿一日展開，受武漢肺炎疫情影響，部分國家元首與政府領袖透過預錄影片發言。惠恕仁親自出席大會，發言約十三分鐘半，友邦在聯大發言多是先提本國情形、後半為台灣發聲，惠恕仁則從頭到尾大篇幅談及台灣。

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惠恕仁開頭即感謝國際盟友在疫情期間的協助，特別是美國、台灣、日本和澳洲提供疫苗、個人防護裝備、檢測能力與關鍵培訓，讓帛琉大多時間維持零確診，超過八成人口完整接種疫苗，無人染疫死亡及住院，「帛琉人民永遠感激你們的友誼、慷慨與合作」。

惠恕仁接著指出，中華民國（台灣）在國際社會因應疫情時展現領導風範，除在境內展現穩定且有效的防疫成果，領導風範也延伸到帛琉。台灣的國際因應措施促成合作，打造台灣及帛琉間有效且無病毒的旅行通道，讓雙方得以恢復醫療及教育合作，重現經濟往來與其他國際旅行的益處。

惠恕仁說，「我們鼓勵聯合國體系接納台灣這個對我們集體努力深具價值的貢獻者，並強烈敦促讓台灣參與聯合國體系。」惠恕仁更生動地以帛琉的刺尾魚比喻說，刺尾魚特色是通常單獨棲息於礁石間，但一遭遇危險便會集結、為彼此提供安全保障。他強調，世界各國必須仿效刺尾魚採取集體行動，並將台灣納入其中，台灣二千三百五十萬人必須得到發聲的機會，如同聯合國憲章所稱「我們人民」。

喬瑟夫則透過推特表示，世界面臨經濟、安全和衛生方面的挑戰，需要匯集所有力量應對，海地共和國重申支持台灣重新融入聯合國運作。喬瑟夫該則推文並標註聯合國秘書長古特瑞斯、我國總統蔡英文和外交部帳號。

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