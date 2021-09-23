大新竹合併議題》楊文科：竹竹苗共同生活圈 缺苗栗傷感情

新竹縣長楊文科昨接受網路直播節目專訪，重申要併就要竹竹苗合併並升格，且支持透過公投方式訴諸民意。 （新竹縣府提供）

2021/09/23 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕大新竹合併議題延燒，新竹縣長楊文科昨上網路直播節目，重申要併就要竹竹苗合併並升格，且支持透過公投方式訴諸民意；他還提及，新竹市長林智堅多次以中美貿易戰爭等論點，強調新竹縣市合併升格的重要性，讓他覺得「地方首長有這樣的格局，不當行政院長太可惜了」。

指林智堅格局 「不當行政院長太可惜」

楊文科表示，竹竹苗本是共同生活圈，缺了苗栗「太傷感情」；此外，竹竹苗合計一百五十六萬人口，才符合「地方制度法」的升格門檻，不過仍須從國土的整體規劃全盤檢討。目前距離明年底選舉僅剩一年兩個月，合併升格不能急就章，為趕在明年選舉而倉促定案。

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楊文科說，林智堅多次提及縣市合併的原因，包含竹科的戰略位置、中美貿易戰爭，還有肺炎疫情等，他很佩服，這些是行政院管的事，如竹科就是科技部管轄，林所談層面跨了好幾個部會，「地方首長有這種格局，不當行政院長太可惜」。

竹竹或竹竹苗合併 公投決定

對於主持人提問，林智堅曾說提出修法的是楊文科，楊回應「我不同意這個說法」，他澄清，升格應該經過地方上的探討，至少要先有共識，超過半數同意，看是新竹縣市合併升格，還是竹竹苗合併升格好，他支持透過公投方式詢問民意。

楊文科強調，縣市合併是重大議題，在選前一年兩個月的時間，「我是絕對不會提」。若只有新竹縣，基於政策延續他會爭取連任；但若竹竹苗合併升格，不一定是由他來選市長，「成功不必在於我，誰最適合來做，就要支持他」。

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