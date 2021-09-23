加入CPTPP 學者︰ 我比中國機會大

日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP）已於2018年12月30日生效，中國領導人習近平日前表示，積極考慮加入該協定。（路透）

2021/09/23 05:30

〔記者巫其倫／台北報導〕兩岸先後宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），學者認為，中國自身問題很大，想加入仍面臨諸多難題，且我國經濟整合程度相對中國好很多，加上CPTPP成員國多挺台，若福島食品的問題可以解決，樂觀研判台灣有很大機會比中國更早加入。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，台灣能否順利加入CPTPP，要從兩大面向去看，首先是福島食品問題，其次是政治因素。

請繼續往下閱讀...

他說明，台灣經濟整合程度比中國好很多，過去與美、日等國有很多談判的經驗，最大關鍵將是政府要如何解決福島食品的問題；由於CPTPP是由日本主導，福島食品已是台灣加入的必要條件，「不處理恐無法（對日本）交代」。

他指出，合理推測現在政府不只遞件申請加入，應該也有一併處理福島食品議題，或勢必在很短時間內提出解方；目前美國也解除對福島食品的限制，對台灣來說是很大助力，若福島食品的問題可以解決，就可樂觀期待台灣順利加入。

至於政治干擾，邱俊榮認為，美中貿易戰之下，帶動美日澳等同盟積極挺台，即使中國可能透過秘魯等友好成員國來施壓，但CPTPP成員國大多站在台灣這邊，除非有非常強烈的政治理由，否則各成員國盟友，特別是日本會希望台灣主動提出加入。

他強調，目前中國自身問題更大，勢必要面對諸多難題，須修改其法律和法規，以符合CPTPP的標準，尤其是國有企業、勞工、環境及智慧財產權等領域，近日包括日本、澳洲等國都已公開質疑中國是否已準備好加入。

邱俊榮分析，下一輪預期是英國、泰國會順利加入，台灣正式遞件申請加入，可說是「化被動為主動」，提早中國一步先加入的機會，機率已提高很多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法