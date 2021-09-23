申請入CPTPP》非正式協商先行 取得共識水到渠成 經長：台灣已有充足準備

為什麼要加入CPTPP？

2021/09/23 05:30

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），經濟部長王美花日前透露，已與相關會員國進行非正式諮商，取得共識時會提出申請，較易水到渠成。

官員分析，中國在市場日漸封閉的情況下宣布加入，其實表態意味相當高，甚至是對台美FTA（自由貿易協定）的挑釁；但台灣不需要緊張，因目前在法規上對CPTPP的準備，台灣已在前段班。

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王美花表示，已與相關會員國進行非正式諮商，希望取得共識再提出申請，「我們認為台灣這樣做，會比較水到渠成」。她強調，台灣目前已有充足準備，為了加入CPTPP，十年前就開始進行體制跟法規調整，目前大部分都已完成，部分尚待立院審議。

中國先前突襲式宣布申請加入CPTPP；王美花認為這將讓會員國「感到很突然」，對中國現行體制跟規範能不能符合CPTPP的高標準，也比較保留。

王美花解釋，中國近來有財產重分配（所謂的共同富裕）、違反自由經濟體的做法，且政策高度監管、不透明，另也與CPTPP會員國針對禁止產品進口等發生摩擦，即使中國提出申請，後續能否通過共識決啟動討論，尚待觀察。

資深經貿官員表示，CPTPP是相當高標準的協定，其中涉及國營企業開放、增進勞工權益，甚至開放網路等，對中國都是很大挑戰；但台灣相形之下已準備好，且獲得重要成員國如日本等支持，在美國重返CPTPP前提下，其實有一定機會。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）

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