福島核災10年 美全面解禁日食

在日本首相菅義偉訪美前夕，美國二十二日宣布全面解除對日本食品的進口管制。圖為東京市面上販賣的福島五縣等蔬果。（資料照）

2021/09/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕美國二十二日宣布，全面解除對日本食品的進口管制，包括福島縣產稻米在內共十四縣、一百品項的日本食品，將重啟輸美之門。日本首相菅義偉定於二十三日訪美，美方的解禁措施也成為他下台前夕的最佳「畢業禮物」。日本政府表示，美國這項措施，對於帶動其他目前仍採管制措施的國家和地區跟進，具有非常重要的意義。

菅義偉今訪美 美送畢業大禮

美國在二○一一年福島核災後，對部分日本食品採取進口管制，核災發生十年後，雖然有部分項目逐步解禁，但目前仍對日本東北及關東地區十四縣、共約一百品項採管制措施，其中福島縣產的稻米、原木香菇、原乳及部分地區牛肉共佔三十五項。

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由於美國是日本農林水產品和食品的第三大出口地，僅次於香港和中國，菅義偉在今年四月訪美與美國總統拜登舉行首次面對面會談時，曾當面敦促拜登早日解除對日食的管制。美國食品暨藥物管理局（FDA）解除對十四縣的食品進口管制後，菅義偉也在「推特」上貼文表示欣慰，強調這項決定是災區民眾的殷切期盼，對於今後的重建將有很大幫助。

帶動管制國跟進 意義重大

日本政府發言人加藤勝信二十二日也在記者會上表示，美國解除管制，對於帶動其他目前仍採管制措施的國家和地區跟進，具有非常重要的意義。他對美方在東北地震發生十週年之際，鬆綁進口管制表示歡迎，並表示將與目前仍採管制措施的中國、南韓等十四國或地區，繼續加強溝通。

農水大臣上浩太郎二十一日也透露，歐盟（EU）預定從十月十日起，放寬部分日本食品的管制措施，人工栽培香菇將不需要再附產地證明，也無需發行檢測證明，但福島產的部分水產品、野生菇類等仍列為管制對象。

日本發生福島核災後，全球有五十五國和地區對部分日本食品進口採管制措施，十年來已減至十四國和地區，其中中國、台灣、南韓、香港及澳門等五國和地區，仍對部分縣產食品採取全面管制。

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