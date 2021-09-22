地方反彈大 陸航豐年基地建案 喊卡

陸軍航特部豐年基地大事記

2021/09/22 05:30

〔記者涂鉅旻、黃明堂／綜合報導〕陸軍為強化東部戰場經營、救災兵力預置需求，原計畫於台東豐年機場內興建機棚，供航特部軍用直升機輪駐、維修，但台東縣政府、民代、居民強烈反彈，致使原定執行至二○二三年的工程案停辦，相關經費已不復見於明年度預算之中。陸軍坦言，全案歷經兩年溝通，仍無法取得共識，因此軍方規劃豐年基地建案採「現況結案」。

據了解，軍方考量民意，若有直升機至台東執勤的需求，會自屏東恆春派機前往，軍方現階段尚未討論陸航與空軍是否共用志航基地。

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陸軍航特部實施直升機全台輪駐計畫，考量東部防衛及救災需求，陸軍因此自二○一九年至二○二三年編列九．三三億餘元預算，預劃於豐年機場內新建兩座直升機停放及維修機棚，供包括AH-64E「阿帕契」、UH-60M「黑鷹」等直升機使用。

不過台東民眾對於噪音問題感到擔憂，台東縣長饒慶鈴、跨黨派民代及台東市多位里長，去年六、七月時均強烈反對。航特部當時稱，直升機平均噪音比豐年機場平均噪音來得低，並將劃分噪音防制費補助區域，每戶最高補助四萬五千元。

由於地方仍有疑慮，檢視國防部明年度公開預算書，已未見原由陸軍編列的豐年基地興建工程跨年度預算案，代表全案已終止。陸軍坦言，溝通無共識，因此採「現況結案」。

學者：可開發中小型備用場

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，國軍可思考陸航與空軍合用志航基地，或在省道開闢戰備道、於人煙稀少的地區開發中小型備用場等替代方案。

台東縣府秘書長盧協昌回應，縣府的原則是支持國防，但也不能擾民。豐年機場緊鄰住宅區，軍方若真的停止建基地，是正確的決定。台東市康樂里長張清標說，如果確定停止，希望軍方正式說明，讓民眾安心。

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