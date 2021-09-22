雙十慶典 4款飛彈車接受校閱

今年度雙十國慶展演，國造雄三反艦飛彈、天弓防空飛彈、陸劍二防空飛彈，以及美製愛國者防空飛彈等機動飛彈車，將通過總統府接受校閱。（資料照、中科院官網）

2021/09/22 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度雙十國慶展演，除了邀請東京奧運國手、抗疫英雄、憲兵快速反應連官兵等參與，國軍也將派國造雄三反艦飛彈、天弓防空飛彈、陸劍二防空飛彈，以及美製愛國者防空飛彈等機動飛彈車，依序通過總統府前方接受校閱，本月廿九日深夜，將首度在府前廣場預演。另外，包括吊掛巨幅國旗的CH-47運輸直升機、完成升級的F-16V block20戰機等四十七架次各型機種，也將參與空中分列式。

29日深夜 府前廣場首度預演

行政院上週四通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，將賦予國防部在二四○○億元特別預算額度內，於二○二六年以前採購沱江艦後續艦及多型飛彈。將參與國慶慶祝大會的三型國產飛彈量產案，也分別以「岸置反艦飛彈系統」、「野戰防空系統」、「陸基防空系統」為名納入特別條例之中。

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民進黨立委王定宇認為，我國歷經美中貿易戰、武漢肺炎防疫等重大事件而漸受重視，國際戰略地位日趨重要，在不影響機密保護前提下，透過國慶日展現國造軍備，具有三大意涵。首先是使國民認知國家實力，對國家產生信心；其次為讓外國知道我國有能力與決心自我防衛；第三則是讓印太局勢不被錯估，避免造成不必要風險。

首支F-16V作戰隊 11月成軍

據透露，國防部和內政部空勤總隊今年參與國慶「空中分列式」的飛機總數高達十二類、六十六架，四十七架直接參與演訓，十九架備援。陸軍CH-47D運輸直升機將吊掛巨幅國旗，包括C-130H運輸機、黑鷹直升機、駕駛AT-3高教機的「雷虎小組」，以及幻象二○○○、經國號、F-16V等三型主力戰機，都將參與操演。

知情人士表示，參與空中分列式的F-16V block20戰機，即來自駐守嘉義基地的空軍四聯隊。根據軍方規劃，嘉義基地首支由F-16V擔負戰備的作戰隊，預計於今年十一月正式成軍。

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