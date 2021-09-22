中資偽裝外企滲透 修法重罰

政府反制中資挖角對策

2021/09/22 05:30

陸委會推動修正兩岸條例 嚴懲中資人頭、開罰公司法人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中資透過繞道第三地偽裝成外資，以迂迴方式規避審查，未經許可在台從事業務活動十分猖獗，近年更鎖定台灣高科技產業挖角人才。陸委會將修正兩岸人民關係條例第四十條之一等條文，新增大陸地區於第三地區投資之營利事業，若未經許可在台從事「業務活動」，或為規避上述規定充當中資人頭，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千五百萬元以下罰金；除處罰行為負責人，亦可開罰公司，以嚇阻「假外企、真中資」滲透來台。

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繞道第三地 來台挖角猖獗

據了解，中資以「偽外企」手法，掩飾身分及資金來源入侵台灣的科學園區。調查局今年查出中國深圳一家電子公司，為規避經濟部投審會審查，用日商「僑外資」名義偽裝成外國企業，找台灣人頭擔任負責人，在台成立公司挖角高科技人才，將研發成果傳回中國。

鑑於中資透過第三地來台頻繁，兩岸條例第四十條之一修正草案增訂，大陸地區營利事業於第三地區投資之營利事業，並在台灣地區設立分公司或辦事處，非經主管機關許可，不得在台從事「業務活動」；其分公司在台營業，準用「公司法」相關規定，相關認定辦法授權經濟部擬訂。

未經許可 禁止招商投資、人力招募

據草案說明，若中資透過第三地投資公司或台灣在地協力者，共同實施或幫助其在台從事「業務活動」，未經許可進行「招商投資、招攬會員、銷售、人力招募、面試、洽談薪資」等與業務有關活動，均構成違反第四十條之一。

針對中資經第三地違法來台挖角人才，從事第四十條之一等未經許可業務行為，陸委會提案修正第九十三條之二條文，明定處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千五百萬元以下罰金。

由於實務上，上述違法行為常藉由法人名義為之，草案特別增訂，除處罰行為負責人，也將對法人科以前項所定罰金，以建立法人刑事責任。

另，兩岸條例第七十三條規定，大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資公司，非經主管機關許可，不得在台從事「投資」行為。第九十三條之一修正草案明定，為規避第七十三條規定而將其名義提供予他人使用者，可處十二萬元以上、兩千五百萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利。

官員強調，中資慣以「人頭」在台成立公司，吸納誘拉台灣高科技人才，危害國安及經濟利益，若不處罰，根本無法嚇阻。

中資假借人頭來台成立公司滲透案件

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